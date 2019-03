Droite européenne : Orban s'"excuse" de l'emploi du terme "idiots utiles"

Budapest, 14 mars 2019 (AFP) - Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a écrit au Parti populaire européen (PPE, droite) pour lui présenter des "excuses", a annoncé jeudi le gouvernement hongrois, alors que le dirigeant est menacé d'expulsion de cette formation en raison de ses provocations anti-Bruxelles.

"Le Premier ministre Viktor Orban a adressé une lettre d'excuses au PPE", a indiqué à l'AFP son cabinet, après la diffusion par le quotidien belge De Standaard d'un courrier adressé au parti conservateur flamand CD&V.

Le CD&V est l'un des treize membres du PPE qui ont exigé début mars une exclusion ou une suspension du Fidesz de M. Orban de cette formation, après une virulente campagne visant notamment le chef de l'exécutif européen Jean-Claude Juncker, un membre du PPE.

Chef de file de ce mouvement en vue des européennes de mai, l'Allemand Manfred Weber a notamment exigé un arrêt définitif de cette campagne ainsi que la présentation d'"excuses".

M. Orban s'est exécuté concernant l'expression "idiots utiles" qu'il avait employée à l'intention de ses opposants au sein du PPE, selon la lettre. "Je voudrais vous présenter mes excuses si vous avez jugé cette déclaration personnellement offensante", écrit-il au président du CD&V, Wouter Beke.

Le cabinet de M. Orban a précisé qu'une lettre similaire avait été adressée aux autres partis qui avaient critiqué M. Orban.

Mardi, à l'issue d'une rencontre infructueuse entre M. Orban et M. Weber à Budapest, l'entourage du dirigeant hongrois avait déjà indiqué que ce dernier était diposé à "demander pardon pour l'emploi de ces mots".

Le gouvernement hongrois a par ailleurs fait savoir la semaine dernière que sa prochaine campagne, à partir du 15 mars, serait destinée à promouvoir la "famille" et ne viserait plus Bruxelles contrairement à ce qui était initialement prévu.

Le sort de M. Orban et du Fidesz doit figurer à l'ordre du jour d'une réunion stratégique du PPE le 20 mars.

Epinglé par le Parlement européen en septembre, le style de gouvernement autoritaire, eurosceptique et xénophobe du Premier ministre hongrois a suscité ces dernier mois un embarras croissant au sein du PPE, où il est jugé par certains incompatible avec les valeurs de cette formation.

"Ce n'est pas un secret qu'il y a de sérieuses divergences entre le Fidesz et le CD&V en matière d'immigration, de protection de la culture chrétienne et sur l'avenir de l'Europe. Ce n'est pas un secret non plus que nous n'entendons pas modifier notre position dans ces dossiers", souligne M. Orban dans son courrier.

Lancée le mois dernier dans la presse, sur internet et par voie d'affichage, la campagne eurosceptique du gouvernement hongrois accuse notamment M. Juncker de "soutenir l'immigration" aux côtés du milliardaire américain George Soros.

Lors d'un point-presse régulier à Bruxelles, le porte-parole de la Commission européenne, Margaritis Schinas, a précisé jeudi que M. Juncker n'avait "pas reçu" la lettre de M. Orban, et qu'il restait attaché à l'"idée" que les membres du PPE devaient respecter les valeurs de cette formation.