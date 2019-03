Boeing "soutient" l'immobilisation du 737 MAX mais redit sa "confiance" dans l'appareil

New York, 13 mars 2019 (AFP) - Boeing a une "confiance totale" en la fiabilité et la sécurité du 737 MAX mais "soutient" la décision mercredi des Etats-Unis de le clouer au sol après l'accident d'un appareil de ce type d'Ethiopian Airlines dimanche près d'Addis Abeba, ayant fait 157 morts.

"Nous soutenons cette décision préventive prise par précaution. La sécurité est une valeur importante pour Boeing depuis que nous fabriquons des avions", a affirmé Dennis Muilenburg, patron du constructeur, insistant sur le fait que la recommandation d'immobiliser temporairement cette flotte d'avions était à l'initiative de Boeing pour rassurer le grand public.

"Boeing garde une confiance totale en la sécurité du 737 MAX", ajoute le groupe.

Cet avion, et plus particulièrement sa variante 737 MAX 8, a été impliqué dans deux accidents meurtriers (346 morts) en moins de cinq mois, ce qui a conduit la plupart des pays à lui fermer leur espace aérien.

"Nous faisons tout ce que nous pouvons pour comprendre la cause des accidents et travaillons sur ce point avec les enquêteurs et allons déployer des modifications pour s'assurer que ça ne se reproduise plus", promet Boeing.

S'excusant, American Airlines, qui exploite 24 avions 737 MAX 8, a immédiatement réagi, expliquant qu'elle allait transférer les clients sur d'autres vols "le plus rapidement possible".

SouthWest Airlines, qui exploite 34 737 MAX 8, a dit attendre encore des précisions des autorités américaines.

Environ 371 appareils 737 MAX, version remotorisée du best-seller 737, sont actuellement en service dont 350 MAX 8.

