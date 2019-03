Le Bangladesh va déplacer des réfugiés rohingyas sur une île (ministre)

Dacca, 13 mars 2019 (AFP) - Le Bangladesh va commencer à transférer en avril des dizaines de milliers de musulmans rohingyas des camps de réfugiés surpeuplés près de la frontière birmane vers une île isolée du golfe du Bengale, a indiqué mercredi à l'AFP un membre du gouvernement à Dacca, un projet très controversé.

Des abris et des barrages antisubmersion ont été construits sur Bhashan Char, un îlot boueux apparu en 2006 seulement dans le golfe du Bengale, dans le but d'y déplacer 100.000 réfugiés rohingyas.

Le Bangladesh évoque ce projet depuis des années, mais le projet de déplacer dans cette île une partie des quelque un million de réfugiés rohingyas vivant près de sa frontière avec la Birmanie était jusqu'ici au point mort.

Cette proposition est impopulaire au sein de la communauté des réfugies rohingyas. Et certains critiques se disent préoccupés concernant la capacité de l'île choisie à résister aux violentes tempêtes en période de mousson.

Un ministre bangladais, Mozammel Huq, a cependant indiqué mercredi à l'AFP que le déplacement projeté allait débuter comme prévu. "Nous prévoyons de démarrer le processus le mois prochain, car les constructions sur Bhashan Char son terminées", a-t-il dit.

Kamal Hossain, administrateur gouvernemental dans le district de Cox's Bazar, où se trouvent actuellement les vastes camps de réfugiés rohingyas, a indiqué à l'AFP que ses services préparaient "une liste de réfugiés volontaires pour aller dans cette île".

L'île de Bhashan Char se trouve à une heure de bateau de la terre ferme la plus proche. Selon des experts, il serait trop risqué d'y installer les réfugiés, car elle est susceptible d'être submergée lors des moussons.

Des centaines de milliers de personnes ont péri lors de cyclones au Bangladesh au cours des 50 dernières années, principalement dans les zones côtières.

Des responsables locaux ont assuré que la construction récente d'une digue de trois mètres de haut autour de l'île la protègerait de la montée des eaux en cas de cyclone.

Un responsable de l'ONU a estimé en janvier que qu'un tel déplacement pourrait déclencher une "nouvelle crise" concernant cette minorité musulmane persécutée, dont de nombreux membres ont fui la Birmanie.

Les Nations unies "feraient mieux de se concentrer sur le bien-être des rohingyas", a rétorqué M. Huq.

Des groupes d'assistance aux réfugiés ont souligné le risque de glissements de terrain, épidémies et inondations à Cox's Bazar, devenu le plus grand camp de réfugiés du monde.

Les rohingyas ont fui en masse la Birmanie pour le Bangladesh en 2017 pour fuir une répression militaire massive.

L'ambassadeur américain Earl Miller a rencontré des responsables officiels bangladais mardi à Cox's Bazar pour "en savoir plus" sur ce projet de relocalisation.

Selon un communiqué de l'ambassade américaine, "il s'est félicité des assurances données selon lesquelles tout déplacement vers l'île se ferait sur une base entièrement et clairement volontaire, et que ceux qui choisissent d'y aller auraient la liberté d'en repartir et de maintenir des relations avec le reste de la communauté rohingya à Cox's Bazar", à plus de 100 km de là.