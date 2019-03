L'affaire Lambert revient au Conseil d'Etat les 18 et 29 mars

Lille, 13 mars 2019 (AFP) - Le Conseil d'Etat examinera le 29 mars la décision d'arrêt des soins de Vincent Lambert, tétraplégique depuis dix ans, validée par la justice administrative en janvier, après une audience le 18 concernant une demande de dépaysement de l'affaire.

L'audience la plus déterminante sera celle du 29 mars, prévue à 9H30: les parents du patient, fermement opposés à la fin de vie par arrêt des traitements de leur fils âgé de 42 ans, dans un état végétatif depuis un accident de la route en 2008, cherchent à obtenir en justice le maintien des soins de leur fils.

Au terme d'une longue bataille judiciaire, ils ont déposé une requête en urgence devant le juge des référés du Conseil d'Etat pour tenter de suspendre la décision collégiale du CHU de Reims, prise le 9 avril 2018, et validée en janvier par le tribunal administratif (TA) de Châlons-en-Champagne (Marne).

Le TA de Châlons-en-Champagne avait jugé que "le maintien des soins et traitements" de Vincent Lambert constituait "une obstination déraisonnable", clé de voûte de la loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie.

"On espère que la juridiction nous entendra, qu'elle constatera que Vincent n'est pas dans une situation d'obstination déraisonnable et qu'enfin on fera justice à ce garçon qui est handicapé lourd et qui doit être accueilli dans un service spécialisé dans l'accueil de ce type d'handicapés", a déclaré à l'AFP Me Jean Paillot, l'un des avocats des parents.

A titre subsidiaire, les parents demandent au Conseil d'Etat d'ordonner une contre-expertise médicale de Vincent Lambert, par "des experts ayant une expérience effective dans l'accompagnement des patients en état de conscience altérée".

Avant cette audience, la plus haute juridiction administrative examinera le 18 mars à 14H30 un pourvoi contre une décision de la cour administrative d'appel de Nancy, qui a rejeté le 16 janvier la demande de dépaysement déposée par les parents de Vincent Lambert, a-t-on appris auprès du Conseil d'Etat.

Les parents Lambert reprochent au TA de Châlons-en-Champagne, en charge de la procédure, "une partialité, un parti pris" et à son président "un autoritarisme" qui rend, selon eux, impossible l'obtention d'"une véritable évaluation" de l'état leur fils.

Dans leur rapport, rendu le 18 novembre, avant donc la décision du TA en janvier, un collège de trois experts avait conclu à un "état végétatif chronique irréversible" du patient, mais n'avait toutefois pas relevé une "obstination déraisonnable".

Catholiques conservateurs, les parents s'opposent depuis des années à d'autres membres de la famille, dont François Lambert, neveu de Vincent, favorable à l'arrêt des soins.

Depuis le début de la bataille judiciaire il y a cinq ans, plusieurs juridictions - jusqu'à la Cour européenne des droits de l'Homme en 2015 - se sont prononcées en faveur de l'arrêt des traitements. Des décisions contrecarrées par les requêtes successives des parents Lambert, de l'une de ses soeurs et d'un demi-frère.