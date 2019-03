Séquestre des actions de Casil dans l'aéroport de Toulouse: décision le 22 mars

Paris, 13 mars 2019 (AFP) - Le tribunal de commerce de Paris a mis mercredi en délibéré au 22 mars sa décision sur un "séquestre judiciaire" des actions détenues au sein de l'aéroport de Toulouse par la société chinoise Casil, qui cherche à se désengager.

La FSU, la CGT et l'Union syndicale Solidaires avaient saisi cette instance en référé pour demander "un séquestre judiciaire des actions litigieuses détenues par Casil Europe".

Cette mesure "conservatoire et transitoire" doit "éviter le détournement des actions d'une société gérant un bien public", selon l'assignation.

"Casil Europe peut céder sa participation à tout moment alors qu'il existe un contentieux sur la propriété de ses actions" en cours devant la Cour administrative d'appel de Paris et "qu'il se profile une nouvelle procédure en nullité de la cession", estiment les demandeurs.

Une décision de la cour administrative d'appel, saisie par les trois mêmes syndicats sur la légalité de la cession des parts de l'Etat à Casil en 2015, est attendue "d'ici un à deux mois".

L'avocat de Casil, Me Denis Chemla, interrogé par l'AFP, a estimé que "la mise sous séquestre est une atteinte grave" au fonctionnement d'une entreprise, en dénonçant une "procédure totalement chimérique" et une "action politique" destinée "à mettre de la pression".

Dans son assignation, l'avocat des syndicats Me Christophe Lèguevaques estime que la nouvelle procédure doit permettre à la justice de se prononcer "en toute sérénité" et "sans que les actions litigieuses aient été cédées à des tiers".

Afin d'éviter que la mesure conservatoire "ne soit +court-circuitée+ par une cession en amont de la société Casil Europe, les syndicats ont également demandé de séquestrer les actions de cette société détenue par une société située dans un +paradis fiscal+".

Selon l'assignation, les actions de Casil Europe "sont détenues par une société basée à Hong-Kong".

Lundi, le rapporteur public de la cour administrative d'appel de Paris a recommandé l'annulation de la privatisation partielle de l'aéroport de Toulouse Blagnac (ATB), opération qui avait permis à Casil d'acquérir 49,99% de la société de gestion de l'aéroport pour 300 millions d'euros.

Or en début d'année, le groupe chinois a mandaté la banque Lazard pour recevoir des offres d'investisseurs intéressés pour reprendre cette participation dans ATB.

Le conseil régional, le conseil départemental de Haute-Garonne, la métropole de Toulouse et la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), détiennent 40% de la société de gestion et l'Etat en détient encore 10,01%.

Début 2018, l'État a décidé de conserver cette participation sur laquelle Casil avait une option, empêchant ainsi l'actionnaire chinois de devenir majoritaire.

Les offres de rachat des actions de Casil doivent être déposées d'ici au 15 mars, qui "est une date cible et pas une date butoir", a précisé mercredi un porte-parole de Casil en France, interrogé par l'AFP.

"Je pense qu'il y en aura quatre, peut être cinq", a-t-il répondu à une question sur le nombre de candidats en ajoutant qu'il n'y avait pas de repreneur chinois parmi eux.

