Un Brexit "ordonné" est dans l'intérêt de tous (Merkel)

Berlin, 13 mars 2019 (AFP) - Angela Merkel a appelé mercredi (bien : mercredi) les députés britanniques à ne pas opter pour une sortie de l'Union européenne sans aucun accord, en estimant qu'un Brexit "ordonné" était dans l'intérêt de tous et restait l'"objectif".

"Il demeure, et je tiens à le dire aujourd'hui, qu'il est dans notre intérêt commun de parvenir à une sortie ordonnée", a déclaré la chancelière allemande à Berlin lors d'une conférence de presse à l'occasion de la visite de son homologue laotien. "Cela reste notre objectif", a-t-elle dit.

Il est "important" également pour les Européens de "parvenir à un résultat raisonnable", a ajouté la chancelière, laissant entendre qu'elle était disposée à continuer les discussions avec Londres sur une formule de compromis qui satisfasse les deux parties.

Les Européens "seuls ne peuvent pas obtenir par la force" un tel résultat, a-t-elle dit. "Nous sommes dans l'obligation de trouver une solution commune", a-t-elle poursuivi.

Lundi soir, les élus britanniques avaient rejeté une nouvelle proposition de compromis sur les conditions du Brexit négociée d'arrache-pied par la cheffe du gouvernement britannique Theresa May avec l'UE.

L'option d'un "no deal" pour le Brexit est réclamée par les partisans les plus décidés d'une sortie du pays de l'UE, qui craignent à défaut de se retrouver "piégés" dans l'Union européenne par les clauses prévues pour éviter le retour d'un frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

Si l'option du "no deal" est à son tour rejetée mercredi par les députés britanniques, ils voteront à nouveau jeudi, cette fois sur une proposition de report "limité" du Brexit.

Un sujet sur lequel Mme Merkel n'a pas souhaité se prononcer dans l'immédiat, préférant attendre l'issue du vote.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, qui avait négocié dimanche soir le dernier compromis avec Londres, a prévenu qu'"il n'y aura pas de troisième chance".

Mais la chancelière allemande est restée elle plus prudente. Mardi, en recevant son homologue belge à Berlin, elle a signifié que cet avis était celui de M. Juncker et pas forcément le sien.

L'économie allemande dépend largement de ses exportations et des échanges avec ses partenaires européens en particulier. Dans ce contexte Berlin paraît depuis le début des négociations avec Londres sur le Brexit davantage enclin au compromis que certains de ses partenaires.