Négociations avec la Chine: Washington veut garder la menace des tarifs (Lighthizer)

Washington, 12 mars 2019 (AFP) - Le représentant américain au Commerce (USTR) Robert Lighthizer a réitéré mardi la volonté de Washington de conserver la menace d'infliger des tarifs douaniers même après la conclusion d'un accord commercial avec la Chine, afin de le faire appliquer.

Lors d'une audience devant une commission du Sénat, M. Lighthizer a insisté sur le fait que les Etats-Unis voulaient garder la possibilité d'imposer des tarifs, une façon de rendre l'accord applicable.

"Il faudra que l'accord ait force exécutoire", a poursuivi le négociateur en chef du président Donald Trump.

"On doit voir de vrais progrès et on doit pouvoir conserver le droit d'imposer des tarifs douaniers --quel que soit le sort des tarifs douaniers actuels-- dans les situations où l'accord est enfreint", a-t-il insisté.

Cette nécessité d'avoir les moyens de faire appliquer l'accord potentiel porte notamment sur "les questions structurelles clés comme les transferts de technologie ou le respect des droits de propriété intellectuelle".

"Ces questions doivent être résolues avec précision, ce que nous faisons dans nos négociations mais on ne peut pas dire qu'on soit parvenus à une conclusion", a-t-il indiqué, ajoutant: "Mais on avance!"

A propos du volet concernant la stabilité de la monnaie chinoise, M. Lighthizer a indiqué que le sujet "avait été beaucoup discuté".

"Nous sommes proches d'un accord et, si nous en avons un, ce sera un engagement à ne pas procéder à des dévaluations compétitives et un engagement à une certaine transparence", a-t-il dit.

Les Etats-Unis veulent se protéger contre une dépréciation du yuan, qui rendrait les produits chinois plus compétitifs et les marchandises américaines plus chères.

De son côté, Pékin a rappelé récemment avoir fait beaucoup d'efforts pour soutenir sa monnaie. La Chine s'est déjà engagée à travers les déclarations du G20 à éviter les dévaluations compétitives.

"Les conditions de transparence" exigées dans l'accord discuté entre Washington et Pékin "sont plutôt compliquées", a encore dit M. Lighthizer, ajoutant que le Trésor américain était très impliqué dans ces discussions "avec les conseils de la Fed", la banque centrale américaine.

Sur l'ensemble de l'accord commercial, le négociateur américain n'a pas voulu donner de date limite aux négociations: "Notre espoir est que nous sommes dans les dernières semaines de discussion mais je ne prédis pas" de conclusion.

A propos des négociations avec l'Union européenne, M. Lighthizer a reconnu qu'elles étaient dans l'impasse concernant l'inclusion de l'agriculture. Car les responsables européens refusent de discuter du commerce agricole dans les futurs pourparlers.

"Les Etats-Unis ne peuvent pas avoir un accord commercial avec l'Europe qui ne traite pas de l'agriculture. Eux sont d'avis qu'un accord ne doit pas comporter ce volet", a déclaré M. Lighthizer. "Nous sommes dans une impasse. Nous verrons comment cela va évoluer".

En représailles aux taxes américaines sur les importations d'acier et d'aluminium, Bruxelles a imposé des tarifs sur plusieurs milliards de dollars de produits américains.

Le négociateur américain a par ailleurs indiqué travailler "de façon intense" avec les autorités canadiennes et mexicaines pour trouver un compromis sur les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium.

Ces tarifs douaniers constituent un obstacle à la ratification du nouvel accord commercial entre Etats-Unis, Mexique et Canada, selon des responsables à Ottawa et à Mexico.