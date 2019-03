Léger sursaut de la livre sterling après le vote sur le Brexit

New York, 12 mars 2019 (AFP) - La livre sterling, en nette baisse juste avant le rejet par les députés britanniques de l'accord de Brexit, a repris un peu de force juste après l'échec au Parlement britannique de l'accord de Brexit négocié entre Londres et Bruxelles.

Elle a par la suite plongé de nouveau face à l'euro et au dollar.

Les députés ont rejeté le texte par 391 voix contre 242, plongeant le Royaume-Uni dans l'incertitude à 17 jours de la date prévue du divorce.

Les acteurs du marché des changes, qui scrutaient ce vote, "ont pu être rassérénés temporairement par le fait que l'écart entre les opposants et les partisans de l'accord s'est réduit par rapport à un précédent vote en janvier", a estimé Brendan McKennan, analyste de Wells Fargo.

"Cela signifie peut-être qu'on se rapproche un peu plus d'un compromis ou, en tout cas, que cela laisse un peu plus d'options sur la table", a-t-il ajouté.

"Mais au final, ce vote signifie également qu'on reste dans l'incertitude. Si on a un prolongement des négociations pendant encore trois ou six mois, cela va un peu plus peser sur l'économie britannique et la livre sterling", a estimé M. McKenna.

La devise s'échangeait à 86,40 pence pour un euro vers 19H50 GMT, contre 86,53 pence quelques minutes avant le scrutin et valait 1,3078 dollar, contre 1,3055 dollars juste avant le vote.