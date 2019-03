Venezuela: l'ONU demande "l'accès immédiat" au journaliste arrêté

Caracas, 12 mars 2019 (AFP) - Le Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, dont une mission technique se trouve actuellement à Caracas, a réclamé mardi "l'accès immédiat" au journaliste vénézuélien Luis Carlos Diaz, arrêté la veille par les services de renseignement.

Sur Twitter, la Haut-Commissaire, l'ancienne présidente du Chili Michelle Bachelet, a exprimé sa "profonde inquiétude à propos de la détention présumée et du bien-être du (journaliste) renommé Luis Carlos".

Le journaliste et militant des droits humains a été arrêté lundi, accusé de "sabotage", et son domicile perquisitionné, selon sa famille et le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP).

"La mission technique des Nations unies qui se trouve actuellement à Caracas demande aux autorités un accès immédiat à Diaz", a insisté Mme Bachelet.

Le journaliste, très connu au Venezuela, est mis en cause par le gouvernement dans la panne d'électricité qui frappe le pays depuis jeudi.

Les charges retenues contre Luis Carlos Diaz, n'ont pas encore été rendues publiques.

Des agents des services de renseignements vénézuéliens (Sebin) ont escorté mardi matin le journaliste menotté à son domicile pour effectuer une perquisition qui duré deux heures environ.

"Fin de la perquisition du Sebin à mon domicile, en présence de Luis Carlos. Il était menotté", a déclaré son épouse Nacky Soto dans une vidéo diffusée sur Twitter.

Les forces de l'ordre ont saisi des ordinateurs, un disque dur, des téléphones portables et de l'argent, selon le SNTP.

Dans son émission télévisée, le numéro 2 du pouvoir chaviste Diosdado Cabello a récemment mis en cause Luis Carlos Diaz dans la panne qui affecte le Venezuela depuis jeudi soir.

Cette nouvelle détention intervient après celle du journaliste américain Cody Weddle, arrêté mercredi durant 12 heures au Venezuela, avant d'être relâché en soirée et renvoyé aux Etats-Unis.

La "mission technique préliminaire" du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, prévue jusqu'au 22 mars, est destinée à préparer une éventuelle visite de Michelle Bachelet, qui a été officiellement invitée par le gouvernement vénézuélien en novembre.

Elle doit permettre de "s'assurer que la Haut-Commissaire puisse accéder sans entrave aux personnes et aux lieux qu'elle devrait visiter pour se faire une idée claire de la situation des droits humains dans le pays".