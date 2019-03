Droite européenne : Weber rencontre Orban et réitère son ultimatum

Budapest, 12 mars 2019 (AFP) - Manfred Weber, le chef de file de la droite européenne, a une nouvelle fois enjoint Viktor Orban de présenter des excuses pour ses provocations eurosceptiques et d'y renoncer à l'avenir, mardi à l'issue d'une rencontre infructueuse avec le dirigeant national-conservateur hongrois à Budapest.

"Avec le Premier ministre Viktor Orban nous avons eu des discussions dans une atmosphère constructive, mais les problèmes ne sont pas réglés", a confié à des journalistes à l'issue de cette entrevue la tête de liste du Parti populaire européen (PPE, droite) pour les élections européennes de mai.

Soutenu par une fraction du PPE qui juge les provocations anti-Bruxelles de M. Orban incompatibles avec les valeurs de la droite modérée, M. Weber a adressé la semaine dernière un ultimatum au dirigeant si celui-ci voulait éviter une possible exclusion de cette formation.

"Le PPE a des valeurs fondamentales claires (...) qui doivent être respectées par tous ses membres", a martelé mardi dans la capitale hongroise M. Weber. Le PPE comprend notamment la puissante CDU de la chancelière allemande Angela Merkel.

M. Weber a rappelé exiger l'arrêt définitif d'une campagne d'affichage visant la Commission européenne et son dirigeant Jean-Claude Juncker, membre du PPE comme M. Orban, entamée le mois dernier par le gouvernement hongrois.

"Ces affiches doivent être remplacées et à l'avenir il doit être absolument garanti que cette campagne anti-Bruxelles ne se poursuivra pas", a souligné M. Weber.

Le "Spitzenkandidat", qui est potentiellement appelé à succéder à M. Juncker à la tête de la Commission, a également insisté sur la nécessité de voir M. Orban "présenter ses excuses pour les soucis qu'il a créées pour d'autres partis du PPE".

Une douzaine de ces partis ont réclamé une exclusion du Fidesz de M. Orban, une mesure qui figurera à l'ordre du jour d'une réunion stratégique du PPE le 20 mars.

Dans cette campagne d'affichage controversée, le Premier ministre hongrois accuse en particulier M. Juncker de "soutenir l'immigration" aux côtés du milliardaire George Soros.

M. Orban avait souligné vendredi qu'il n'envisageait pas d'infléchir sa position, évoquant une possible sortie du PPE et un éventuel rapprochement avec le parti conservateur au pouvoir en Pologne, Droit et Justice (PiS).

"Il n'est pas possible de reculer sur trois choses : la défense des frontières, la question de l'immigration et la défense de la culture chrétienne", a déclaré vendredi après la réunion le bras droit de M. Orban, Gergely Gulyas.

"M. Orban n'a voulu vexer personne avec l'emploi du terme +idiots utiles+ (employé pendant la campagne, ndlr). Mais s'il a blessé qui que ce soit, il est prêt à demander pardon pour l'emploi de ces mots", a-t-il assuré. "Nous continuons de soutenir la candidature de M. Weber".

Budapest avait fait savoir la semaine dernière que sa prochaine campagne serait destinée à promouvoir la "famille" et ne viserait plus Bruxelles contrairement à ce qui était initialement prévu.

Déjà épinglé par le Parlement européen en septembre, le style de gouvernement autoritaire, eurosceptique et xénophobe du Premier ministre hongrois ne correspond pas aux valeurs du PPE, une formation qui se veut modérée, estiment les partisans d'une exclusion.