Afghanistan: "vraies avancées" dans les négociations avec les talibans (émissaire américain)

Washington, 12 mars 2019 (AFP) - Les Etats-Unis et les talibans ont fait de "vraies avancées" lors d'une nouvelle "session-marathon" de pourparlers de paix à Doha, a déclaré mardi l'émissaire américain pour l'Afghanistan Zalmay Khalilzad.

Au bout de plus de deux semaines de discussions entamées le 25 février, il a affirmé sur Twitter que "les conditions pour la paix" s'étaient "améliorées". "Nous allons nous revoir bientôt", a-t-il ajouté, assurant qu'il y avait désormais un "accord préliminaire" qui devait être "finalisé" sur des "garanties en matière de contreterrorisme" et sur le "retrait des troupes".

Le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid a aussi fait état de "progrès sur ces deux sujets".

Il a en revanche assuré dans un communiqué qu'aucun accord n'avait été conclu s'agissant d'un cessez-le-feu et de futures "négociations avec le gouvernement de Kaboul", avec lequel les insurgés ont jusqu'ici toujours refusé de discuter directement, l'accusant d'être une "marionnette" des Etats-Unis.

Une affirmation qui semble contredire en partie la version de l'émissaire américain.

Selon Zalmay Khalilzad en effet, "une fois que l'accord préliminaire sur le calendrier du retrait et des mesures concrètes en matière de contreterrorisme sera finalisé, les talibans et d'autres Afghans, y compris le gouvernement, démarreront des négociations interafghanes sur une résolution politique et un cessez-le-feu total".

Les Etats-Unis et les talibans ont entamé l'été dernier, d'abord discrètement puis plus ouvertement, ces pourparlers directs inédits voués à tenter de mettre fin à plus de 17 années de guerre en Afghanistan.