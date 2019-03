Assemblée: du droit de pétition aux QAG, Ferrand détaille ses projets de réforme

Paris, 12 mars 2019 (AFP) - Un droit de pétition revivifié, une seule séance de questions au gouvernement, des débats moins tardifs: le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand détaille dans une lettre adressée mardi aux députés les nouvelles transformations qu'il entend impulser au Palais Bourbon.

"Je souhaite vous faire connaître l'état d'avancement des grands chantiers ouverts au sein de notre institution", écrit Richard Ferrand (LREM) aux parlementaires dans un courrier de cinq pages que l'AFP a pu consulter.

Dans son projet de réforme du règlement de l'Assemblée, il envisage de "revivifier le droit de pétition", qui est une forme de démocratie participative, un des sujets du grand débat national.

Il s'agirait de permettre notamment aux pétitions "ayant recueilli un nombre significatif de signatures" de "donner lieu à un débat en séance".

Ce droit de pétition, qui existe depuis la Révolution, est depuis des dizaines d'années très peu exercé, et les quelques pétitions déposées sont en général classées, sans connaître de suite.

Parmi les autres nouveautés, le président de l'Assemblée propose de rassembler le mercredi en une seule séquence de deux heures les questions au gouvernement, actuellement étalées sur deux jours (une heure mardi et une heure mercredi). Un nouveau "droit partagé de répliques" serait également introduit, s'inspirant en partie de ce qui se fait au Sénat.

Des députés de plusieurs bords ont réagi favorablement à ce projet, notamment Cécile Untermaier (PS) qui pense que "cette réplique nous permettra d'exiger des ministres qu'ils répondent bien aux questions que nous posons". Elle s'est aussi félicitée sur LCP de l'amélioration du droit de pétition, "une excellente initiative".

La lettre de M. Ferrand n'annonce cependant "qu'un début dans l'amélioration que nous attendons de l'Assemblée nationale", selon la députée. "C'est pas la révolution", juge aussi un responsable communiste.

La lettre indique en outre que les horaires des séances de l'Assemblée seront resserrées pour ne pas dépasser minuit, contre une heure du matin actuellement.

Le quatrième personnage de l'Etat justifie sa volonté de réforme du règlement par la nécessité d'"améliorer le travail parlementaire", de rendre "la discussion en séance publique (...) plus fluide" et d'accroître les "droits de l'opposition, des groupes minoritaires et des députés non-inscrits". Et ce, "sans attendre l'évolution du cadre constitutionnel" puisque la révision a été reportée.

Il précise avoir "étroitement associé" les présidents de tous les groupes politiques à sa démarche et proclame sa volonté d'un vote des députés avant l'été pour une mise en application du règlement rénové "dès le début de la prochaine session ordinaire", en octobre.

Par ailleurs, concernant les quelque 1.100 fonctionnaires de l'Assemblée, dont il souligne "l'excellence", le titulaire du perchoir annonce l'ouverture en mai de négociations avec les syndicats sur "l'organisation des services, des carrières et des métiers, pour aller vers une plus grande mobilité, et l'avenir de certains dispositifs dérogatoires".

Enfin, M. Ferrand salue "l'importance" des 2.000 collaborateurs des députés, se disant attaché "à la reconnaissance de leurs missions et à l'amélioration de leurs conditions de travail".

Dans un courrier en réponse, dont l'AFP a eu copie, une intersyndicale a demandé de rapidement "sécuriser les thèmes et le calendrier des négociations" afin d'aboutir à "un statut".

L'Association des députés employeurs vient d'élire un député LFI à sa présidence, Michel Larive.

