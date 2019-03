Brexit: la livre sterling décroche après l'avis de l'attorney général

Londres, 12 mars 2019 (AFP) - La livre sterling a brusquement baissé mardi après que l'attorney général britannique a jugé que le "risque juridique" du backstop restait "inchangé", ouvrant la voie à un probable rejet de l'accord sur le Brexit au Parlement dans la soirée.

"C'était l'avis qui comptait le plus, et maintenant qu'il est clair que l'accord récent ne fera pas le poids, la porte est ouverte pour que la livre baisse encore face au dollar", a expliqué Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

Vers 11H35 GMT, la livre perdait environ 1,5% face au dollar et 1,3% face à l'euro, s'échangeant ainsi pour 1,3025 dollar, contre 1,3150 lundi à 22H00 GMT, et à 86,40 pence pour un euro, contre 85,50 pence la veille.

La devise britannique avait bondi pendant la nuit, atteignant un plus haut depuis mai 2017 face à l'euro et depuis trois semaines face au dollar, après que la Première ministre Theresa May eut annoncé avoir obtenu des garanties de dernière minute concernant le filet de sécurité nord-irlandais (le "backstop").

Parmi les garanties obtenues, figure celle que "l'Union européenne ne puisse pas agir avec l'intention de mettre en oeuvre le filet de sécurité indéfiniment", avait déclaré Theresa May.

Mais si ces ajouts "réduisent le risque" que le Royaume-Uni soit "indéfiniment et contre sa volonté" pris dans le "filet de sécurité", a estimé l'attorney général Geoffrey Cox, "le risque juridique reste inchangé", selon lui.

En décembre, il avait relevé le risque que le backstop oblige le pays à rester "indéfiniment" dans l'union douanière, ouvrant la voie à un rejet massif de l'accord tant son avis est jugé déterminant pour de nombreux députés conservateurs.

Les députés britanniques doivent se prononcer une nouvelle fois sur le texte mardi dans la soirée.