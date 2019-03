Brexit: Londres dit avoir trouvé un accord avec l'UE sur des changements "légalement contraignants" à l'accord

Londres, 11 mars 2019 (AFP) - Londres a trouvé un accord avec l'Union européenne sur des "changements légalement contraignants" à l'accord de Brexit, a annoncé le vice-Premier ministre britannique David Lidington lundi soir devant le Parlement.

"Ce soir à Strasbourg, la Première ministre (Theresa May) a obtenu des changements légalement contraignants qui renforcent et améliorent l'accord de retrait et la déclaration politique", a dit M. Lidington

Soulignant que les discussions se poursuivaient entre Mme May et les dirigeants européens réunis dans la ville alsacienne où se tient une session plénière du Parlement européen, il a promis aux députés britanniques la présentation de deux documents.

"Le premier confirme que l'UE ne pourra pas piéger le Royaume-Uni dans le filet de sécurité indéfiniment", a précisé le dirigeant britannique, en référence au dispositif qui prévoit le maintien, en dernier recours, du Royaume-Uni dans une union douanière pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord.

En outre, "l'instrument commun reflète l'engagement du Royaume-Uni et de l'UE à travailler au remplacement du filet de sécurité avec des arrangements alternatifs d'ici décembre 2020".

M. Lidington a appelé les députés à voter en faveur de l'accord ainsi "amélioré", lorsqu'il leur sera présenté mardi, affirmant que "ce sera le seul accord sur la table".

"Demain vous aurez à faire un choix fondamental, voter pour cet accord amélioré ou plonger le pays dans une crise politique", a-t-il mis en garde.

Mi-janvier, les élus britanniques avaient massivement rejeté l'accord conclu par Mme May fin novembre avec Bruxelles, la renvoyant à la table des négociations.