Finistère: 27 personnes à bord d'un navire italien secourues en mer

Brest, 11 mars 2019 (AFP) - Vingt-six membres d'équipage et un passager d'un navire de commerce battant pavillon italien ont été secourus dans la nuit de dimanche à lundi au large du Finistère à la suite d'un incendie, toujours en cours lundi après-midi, a annoncé la préfecture maritime de l'Atlantique.

C'est vers 04H00, que la frégate britannique HMS Argyll, qui avait été déroutée sur zone, a récupéré à son bord les 27 personnes, "toutes saines et sauves", a indiqué la préfecture maritime dans un communiqué.

Les personnes secourues ont ensuite été transférées à bord du bâtiment de soutien et d'assistance Argonaute afin d'être prises en charge par le Samu 29 et dirigées vers Brest, a précisé la même source ultérieurement, ajoutant que l'incendie sur la partie avant du navire était "toujours en cours".

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) d'Etel a été informé dimanche vers 20H00 par le MRCC (Maritime rescue coordination center) de Rome de la situation à bord du Grande America, un navire hybride entre un roulier et un porte-conteneurs. D'une longueur de 214 mètres, il était en provenance de Hambourg (Allemagne) et se rendait à Casablanca (Maroc).

Le navire, transportant des conteneurs et des véhicules, a déclaré un incendie à son bord, alors qu'il se trouvait à environ 142 nautiques (environ 263 kilomètres) du sud-ouest de la pointe de Penmarc'h (sud Finistère).

Après avoir annoncé dans un premier temps avoir maîtrisé l'incendie et vouloir faire route vers le port espagnol de La Corogne, le commandant du navire a informé peu avant minuit les autorités maritimes de la dégradation de la situation alors que plusieurs conteneurs étaient en feu et que le navire n'avait pas repris sa route. Il a décidé peu après 02H00 d'abandonner le navire, à bord d'une seule embarcation de sauvetage.

Un avion de surveillance maritime Falcon 50 de la Marine nationale a décollé de la base aéronautique navale de Lann-Bihoué pour se rendre sur zone. Le remorqueur de haute mer Abeille Bourbon a également été envoyé sur zone. Arrivé vers 10H00 avec à son bord une équipe d'évaluation et d'intervention (EEI), il a rapidement mis en oeuvre ses canons à eau.

Le préfet maritime de l'Atlantique a mis en demeure l'armateur du navire de "faire cesser le danger". Un avis urgent aux navigateurs a en outre été émis afin de mettre en garde les usagers de la mer.

Sur zone, le vent était de force 5 (de 29 à 38 kmh) et la mer forte (force 5) avec des creux de 2,5 à 4 mètres.

Le navire, construit en 1997, a été détenu en 2010 pour 35 déficiences dans le port de Tilbury au Royaume-Uni, a assuré dans un communiqué l'association Robin des Bois, ajoutant que depuis "d'autres déficiences sont régulièrement relevées". L'association assure que "selon toute logique" le navire est "bourré de voitures et autres véhicules roulants de seconde main, de remorques et d'engins de travaux publics", ainsi que de déchets "à recycler", de pneus et de quelques conteneurs renfermant des matières dangereuses.

sf/aag/asm

BOURBON