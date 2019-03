Venezuela: Washington sanctionne une banque russe pour son "soutien" à Maduro

Washington, 11 mars 2019 (AFP) - Les Etats-Unis ont sanctionné lundi la banque russe Evrofinance Mosnarbank, mettant à exécution leur menace de punir les sociétés étrangères accusées de soutenir le pouvoir du président vénézuélien Nicolas Maduro.

"Cet acte démontre que les Etats-Unis vont prendre des mesures contre les institutions financières étrangères qui soutiennent le régime illégitime de Maduro et contribuent à l'effondrement économique et à la crise humanitaire" au Venezuela, a déclaré le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin dans un communiqué.

Cette banque de Moscou, propriété de groupes publics russe et vénézuélien, est mise en cause pour ses échanges avec la société pétrolière vénézuélienne d'Etat PDVSA, qui a été inscrite fin janvier sur la liste noire américaine. Avec les sanctions annoncées lundi, les avoirs d'Evrofinance Monsnarbank aux Etats-Unis ou détenus par des Américains sont gelés et il est interdit aux ressortissants américains d'échanger avec elle.

Washington et plus de 50 autres capitales ont reconnu depuis fin janvier l'opposant Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela, et tentent de pousser Nicolas Maduro à quitter le pouvoir. D'autres pays, comme la Russie et la Chine, continuent de soutenir le dirigeant socialiste et dénoncent une ingérence américaine.

L'administration de Donald Trump a déjà annoncé une série de sanctions économiques, notamment contre PDVSA. La Maison Blanche avait fait savoir la semaine dernière qu'elle étendrait ces sanctions aux institutions financières étrangères "impliquées dans une aide à des transactions illégales bénéficiant à Nicolas Maduro et son réseau corrompu".

"Nicolas Maduro est de plus en plus isolé et a déséspérement besoin de l'aide de la Russie", estime le Trésor dans son communiqué, jugeant que la banque visée lundi avait "continué à maintenir une relation significative avec le régime illégitime".