Violences conjugales: journée de deuil national au Portugal

Lisbonne, 7 mars 2019 (AFP) - Drapeaux en berne et minute de silence pendant le conseil des ministres: le Portugal a observé jeudi une journée de deuil national en hommage aux femmes victimes de violences conjugales.

Comme prévu par la loi, le drapeau portugais a été mis en berne devant tous les bâtiments officiels.

"La violence doit prendre fin et cela représente un défi collectif pour toute la société et chacun d'entre nous. Évoquer les victimes c'est commencer à agir", a écrit le Premier ministre Antonio Costa sur son compte Twitter.

A la veille de la journée internationale de la femme, le gouvernement socialiste a interrompu sa réunion hebdomadaire vers midi afin d'observer une minute de silence en l'honneur des victimes de la violence domestique.

Réunis au Parlement pour un débat avec le gouvernement, les députés se sont joints aux membres de l'exécutif pour une nouvelle minute de silence dans l'après-midi.

Selon l'Observatoire des femmes assassinées de l'UMAR (l'Association de défense des droits des femmes), 28 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint au Portugal en 2018.

D'après les statistiques de cette association, qui a appelé les femmes à s'habiller en noir jeudi, un total de 503 femmes ont été tuées entre 2004 et 2018, soit plus de 33 par an en moyenne.

Depuis le début de l'année, les médias locaux ont déjà rapporté la mort d'une douzaine de femmes.

"Le +féminicide+ est un fléau national auquel il faut sensibiliser un maximum de personnes", a déclaré à l'AFP Manuela Tavares, membre de la direction de l'UMAR, en se félicitant de l'initiative du gouvernement.

"Ce qui se passe dans les tribunaux est scandaleux", a ajouté Mme Tavares en référence à plusieurs jugements rendus par des magistrats minimisant la gravité de certains cas de violences conjugales.

Au centre de cette controverse, un juge de la cour d'appel de Porto (nord) a été écarté mercredi de ce genre d'affaire après avoir provoqué un tollé pour avoir considéré que la relation extraconjugale d'une femme représentait une circonstance atténuante des violences qu'elle avait subi.

tsc/lf/avz

TWITTER