Hongrie: un journal pro-Orban appelle celui-ci à quitter de lui-même le PPE

Budapest, 7 mars 2019 (AFP) - Le quotidien hongrois Magyar Nemzet, considéré comme un relais officieux du parti Fidesz au pouvoir, a appelé jeudi le Premier ministre Viktor Orban à quitter de lui-même le Parti populaire européen (PPE, droite), alors que le dirigeant est menacé d'en être exclu en raison de ses positions anti-Bruxelles.

"Viktor Orban et le Fidesz devraient quitter le PPE et créer une alliance avec (le dirigeant d'extrême droite italien) Matteo Salvini, le Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) et le parti (Droit et Justice, PiS) au pouvoir en Pologne. C'est dans l'intérêt de l'Europe et de la Hongrie", estime le journal.

Dans une réaction transmise à l'agence de presse nationale hongroise MTI, M. Orban a toutefois appelé jeudi ses partisans à "garder la tête froide".

Le chef de file de la droite européenne Manfred Weber, candidat à la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission après les élections européennes de mai, a posé mardi plusieurs conditions pour que le Fidesz demeure membre du PPE, de plus en plus ébranlé par l'attitude de défi de M. Orban. Le PPE regroupe des formations de droite et de centre-droit à l'échelle européenne.

M. Weber a notamment appelé la Hongrie à mettre fin "immédiatement" à "une campagne de +fake news+ contre M. Juncker", membre du PPE comme M. Orban, ce que Budapest a refusé.

Dans cette campagne lancée le mois dernier à grand renfort de panneaux d'affichage, le Fidesz accuse Bruxelles et le milliardaire américain d'origine hongroise George Soros de soutenir l'immigration, dont M. Orban se veut le pourfendeur.

Face à cette nouvelle provocation, douze partis membres du PPE ont demandé "l'exclusion ou la suspension" du Fidesz, une mesure qui selon M. Weber figurera à l'ordre du jour d'une réunion du parti le 20 mars.

Le gouvernement hongrois a affirmé mercredi qu'il n'entendait pas "céder" à l'ultimatum du PPE.

Mais dans ce qui est interprété comme un signe d'apaisement, le bras droit de M. Orban, Gergely Gulyas, a indiqué jeudi que la prochaine campagne gouvernementale viserait à promouvoir la "famille". Budapest avait initialement annoncé qu'elle aurait pour cible le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans, un travailliste néerlandais.

M. Gulyas a également assuré que "le Fidesz ne négocie pas avec les partis radicaux du Parlement européen" et que "le Fidesz veut rester au sein du PPE".

Selon le Magyar Nemzet, "le PPE ne défend plus la nation, ni la chrétienté, ni le modèle familial traditionnel, ni aucune forme de la tradition européenne". "Le PPE est devenu le serviteur d'un libéralisme malade", juge le journal, reprenant une dialectique proche de celle de M. Orban.

La perspective d'un départ du Fidesz du PPE attise les appétits de l'extrême droite.

La tête de liste du FPÖ autrichien, Harald Vilimsky, a assuré mardi qu'il était prêt "à accueillir Orban à bras ouverts" au sein du groupe MENL (Mouvement pour l'Europe des nations et des libertés, extrême droite) au Parlement européen.