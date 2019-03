Corruption: le russe MTS solde des poursuites aux USA pour 850 millions d'euros

Moscou, 7 mars 2019 (AFP) - Le numéro un russe de la téléphonie mobile MTS a annoncé jeudi un accord avec les autorités américaines soldant pour 850 millions de dollars (752 millions d'euros) des poursuites pour corruption liées à ses activités en Ouzbékistan.

Cet accord avec le département américain de la Justice (DoJ) et le gendarme boursier américain (SEC) "marque la fin de l'enquête sur l'acquisition et les opérations de l'ancienne filiale du groupe en Ouzbékistan entre 2004 et mi-2012", a indiqué dans un communiqué MTS.

Le groupe russe n'a pas précisé les faits reprochés mais il s'ajoute à une liste de plus en plus longue de groupes télécoms, tels Vimpelcom ou TeliaSonera, accusés par les Etats-Unis de corruption dans cette ex-république soviétique d'Asie centrale à l'époque où elle était dirigée par l'autoritaire président Islam Karimov, mort en 2016.

Selon la SEC, "MTS a payé des pots de vin à un responsable ouzbek lié à l'ex-président de l'Ouzbékistan et exerçait une influence sur l'autorité ouzbek de régulation des télécoms".

Dans son communiqué, le gendarme de Wall Street estime que MTS a payé "au moins 420 millions de dollars de paiements illicites pour obtenir et maintenir ses activités", ce qui lui a permis d'opérer pendant huit ans dans ce pays d'Asie centrale avant d'être "exproprié" par le gouvernement.

Lors des affaires précédentes, la presse américaine avait cité le nom de Goulnara Karimova, fille aînée du défunt président un temps pressentie pour prendre la succession de son père avant de tomber en disgrâce.

Mme Karimova, 46 ans, est actuellement emprisonnée dans son pays.

La justice ouzbèke l'accuse de faire partie d'un groupe criminel contrôlant des actifs représentant plus d'un milliard d'euros dans 12 pays, dont des propriétés à Londres, Dubaï, un château près de Paris ou encore une villa à Saint-Tropez.

Un temps pressentie pour prendre la succession de son père, qui a passé plus d'un quart de siècle à la tête de cette ex-république soviétique, Goulnara Karimova est tombée en disgrâce après avoir comparé son père à Staline et s'être publiquement attaquée à sa mère et à sa soeur.

Ancienne ambassadrice de son pays à l'ONU, elle est aussi connue pour avoir organisé des défilés de mode, lancé une ligne de bijouterie ou interprété des chansons pop.

