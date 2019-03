Décès de Jean Starobinski, grand intellectuel et critique littéraire

Paris, 6 mars 2019 (AFP) - Le grand critique littéraire suisse Jean Starobinski, également médecin et auteur de plusieurs livres devenus des classiques de la critique contemporaine, est décédé lundi à l'âge de 98 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP.

Il "a été enterré dans l'intimité familiale le mercredi 6 mars", indique le communiqué écrit par sa famille, sa veuve Jacqueline et ses trois fils, qui disent souhaiter "réfléchir aux formes que prendront les hommages qui lui seront rendus", après une "période de recueillement".

Spécialiste du XVIIIe siècle, "Staro", comme l'appelaient ses étudiants et ses proches, est connu pour son essai "Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l'obstacle", plusieurs fois réédité, ainsi que par des ouvrages empruntant au domaine médico-psychiatrique comme "Histoire de la médecine" ou "Histoire du traitement de la mélancolie, des origines à 1900".

Il a aussi signé, parmi sa trentaine d'ouvrages portés par une écriture lumineuse, précise, parfois poétique, des analyses d'auteurs comme Corneille, Racine, Montaigne, Diderot, Stendhal ou Baudelaire, des essais sur l'opéra, sur l'art, comme "Portrait de l'artiste en saltimbanque" ou sur la critique, comme "La Relation critique".

Une grande partie de l'oeuvre de cet érudit a été rassemblée dans un recueil de 1.300 pages chez Gallimard, sous le titre "La Beauté du monde". Un ouvrage mêlant une centaine de textes critiques écrits entre 1946 et 2010, sur la littérature, les arts et la musique.

"Citoyen suisse, esprit universel, Jean Starobinski nous aura fait entrer plus avant dans la littérature et les arts, et aura servi la culture française. C'est là un représentant éminent de l'Europe de la culture qui nous quitte, celle qui nous rassemble et nous rend plus humains", a réagi sur Twitter le président français Emmanuel Macron.

Né en novembre 1920 à Genève, dans une famille d'émigrés juifs venue de Russie et de Pologne, Jean Starobinski a étudié les lettres, tout en suivant une formation de médecin.

De 1946 à 1949, il est assistant de littérature française à l'université de Genève puis, de 1949 à 1953, interne à la Clinique thérapeutique des Hôpitaux universitaires de la ville.

Ensuite, il abandonne le métier de médecin pour être professeur d'histoire des idées à l'université de Genève puis, jusqu'en 1985, de littérature française dans ce même établissement.

Il a été un des tenants de la nouvelle critique littéraire, ouverte notamment à la linguistique et à la philosophie.

