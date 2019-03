Mort de Jacques Loussier, le pianiste qui faisait swinguer Bach

Paris, 6 mars 2019 (AFP) - Le compositeur et pianiste français Jacques Loussier, grand artisan du rapprochement entre jazz et musique classique, est décédé mardi soir à l'âge de 84 ans, a annoncé à l'AFP son épouse Elizabeth.

Artiste inclassable réputé notamment pour ses adaptations jazz de Jean-Sébastien Bach, lorsqu'il dirigeait le trio "Play Bach" fondé en 1959 avec le contrebassiste Pierre Michelot (disparu en 2005) et le batteur Christian Garros (décédé en 1988), il a mené une carrière internationale riche de 3.000 concerts et plus de 7 millions d'albums vendus.

Mais cet artiste en marge des circuits traditionnels du jazz s'est aussi illustré en tant qu'accompagnateur d'artistes de music-hall, et compositeur de plus d'une centaine de morceaux pour le cinéma et la télévision, dont le célèbre générique de la série culte Thierry La Fronde.

"Jacques Loussier a eu cette idée de génie à l'époque d'adapter Bach en jazz, et il a eu du succès dans le monde entier. La musique de Jean-Sébastien Bach swingue beaucoup et c'est peut être notre premier jazzman", a expliqué à l'AFP Pascal Anquetil, journaliste à Jazz Magazine.

Des médias comme France Musique lui ont rendu hommage ce mercredi, ainsi que de nombreux mélomanes sur les réseaux sociaux.

"RIP Jacques Loussier", a souligné sur Twitter Clive Davis, critique au quotidien britannique The Times, regrettant que l'artiste ait été "sous-estimé dans certains cercles".

Outre l'oeuvre de Jean-Sébastien Bach, il avait également adapté d'autres grands maîtres de la musique classique comme Vivaldi, Ravel, Satie, Debussy ou Schumann.

Son dernier disque, "My personal favourites", était sorti en 2014 chez Telarc, à l'occasion de ses 80 ans.

Jacques Loussier, né en octobre 1934 à Angers, avait également créé un studio d'enregistrement à Miraval, dans le sud de la France, où travaillèrent notamment Pink Floyd et The Cure.