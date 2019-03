Européennes/LR: 20 candidats supplémentaires investis dont Morano, Hortefeux et Péchenard (parti)

Paris, 6 mars 2019 (AFP) - La Commission d'investiture des Républicains (LR) a désigné à une large majorité mercredi 20 candidats supplémentaires pour les élections européennes, dont les anciens ministres et eurodéputés sortants Nadine Morano et Brice Hortefeux et l'élu francilien proche de Nicolas Sarkozy, Frédéric Péchenard, a-t-on appris auprès du parti.

Mme Morano et M. Hortefeux figurent en quatrième et cinquième position derrière le trio de tête, déjà désigné, formé par François-Xavier Bellamy, Agnès Evren et Arnaud Danjean. L'ancien patron de la police nationale, Frédéric Péchenard, est en neuvième position.

Parmi les vingt premières places, deux sont réservées à des femmes issues du mouvement Les Centristes d'Hervé Morin.

Le président de LR Laurent Wauquiez envisageait, selon son entourage, de donner une liste d'une trentaine de noms, mais pas forcément leur ordre sur la liste. Ce que plusieurs sources au sein du parti présentaient comme une "idée de Nicolas Sarkozy".

Réunie mercredi au siège du parti, la Commission nationale d'investiture (CNI) s'est finalement prononcée sur 20 noms en ordre. "On a finalement suffisamment avancé et fait tous les arbitrages", a-t-on expliqué dans l'entourage de Laurent Wauquiez. La méthode initialement envisagée aurait mis "le feu à tous les étages", juge pour sa part un dirigeant.

Le principal entrant, en 9e position, est Frédéric Péchenard. Ancien directeur général de la police nationale, directeur général du parti sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, il est actuellement vice-président de la région Ile-de-France dirigée par Valérie Pécresse.

Autres nouveaux visages: les porte-parole du parti Laurence Sailliet et Lydia Guirous, Cristina Storoni, collaboratrice de Christian Jacob à l'Assemblée nationale, le maire de La Ciotat Patrick Boré, l'adjoint au maire de Nice Bernard Asso, soutenu par le président de la CNI Eric Ciotti, ou encore l'adjoint au maire de Limoges Guillaume Guérin.

Entrent également le conseiller régional des Pays-de-la-Loire Sébastien Pilar, Faustine Maliar, conseillère régionale dans les Hauts-de-France dirigés par Xavier Bertrand ou encore Livia Graziani Sanciu, responsable des jeunes LR de Haute-Corse.

Longtemps citée, l'ex-députée de Haute-Garonne Laurence Arribagé ne figure pas sur la liste.

Parmi les eurodéputés sortants figurent Geoffroy Didier, Anne Sander, Franck Proust, Alain Cadec et Angélique Delahaye. Mais pas Michèle Aliot-Marie, ni Philippe Juvin, qui avait postulé pour être tête de liste, ni Rachida Dati, qui a annoncé lundi se consacrer à Paris.

La vice-présidente de Normandie Françoise Guégot et les anciens députés Philippe Meunier et Bernard Carayon figurent également sur la liste.

La liste LR pour les européennes doit être approuvée par le Conseil national du parti qui se réunit le 16 mars à Lyon.

Le parti dirigé par Laurent Wauquiez, qui oscille entre 8 et 14% dans les sondages, a enregistré de nouveaux départs mercredi: la maire de Morlaix Agnès Le Brun et l'ex-députée de Moselle Marie-Jo Zimmermann, affirmant ne plus se reconnaître dans les valeurs et le fonctionnement de ce parti, notamment à l'occasion de l'élaboration de cette liste.

Lundi, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a officialisé son soutien à la liste d'Emmanuel Macron.