Nice-Matin obtient une procédure de sauvegarde, Nethys conteste

Nice, 6 mars 2019 (AFP) - La direction du journal Nice-Matin, auquel s'intéresse le milliardaire franco-libanais Iskandar Safa, propriétaire de Valeurs Actuelles, a obtenu mercredi du tribunal de commerce de Nice l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, contestée par son actionnaire belge Nethys, a-t-on appris auprès du comité d'entreprise.

"Nous allons faire un recours", a réagi l'avocat de Nethys, Me Antoine Chatain. L'actionnaire précise dans un communiqué qu'il "s'étonne particulièrement du caractère lapidaire de ce jugement" et "entend poursuivre ses engagements, à mesure des investissements conséquents qu'il a réalisés jusqu'alors au soutien du Groupe Nice Matin".

Selon les textes, la procédure de sauvegarde est réservée aux entreprises qui rencontrent des difficultés, mais ne sont pas en cessation de paiements. Elle permet la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, grâce à une réorganisation.

La décision du tribunal est de nature à permettre une reprise du quotidien régional que M. Safa voulait déjà reprendre en 2014 avec les groupes Rossel et Marzocco. Le tribunal de commerce lui avait préféré une reprise par les salariés dans le cadre d'une Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) qui s'est accompagnée d'environ 300 départs volontaires.

Le tribunal ne peut pas se prononcer en faveur d'une offre sans l'accord de tous les actionnaires dont Nethys.

Le groupe belge a réalisé plus de 20 millions d'investissements dans le journal en deux ans. Il a réaffirmé fin février "sa volonté d'assumer pleinement son rôle d'actionnaire", tout en ayant demandé fin 2018 de reporter sa montée de 34% à 51% au capital.

La direction et les 456 salariés actionnaires, détenteurs de 66% des parts, souhaitent pour leur part couper les ponts, une volonté manifestée par un vote fin janvier refusant le délai demandé par Nethys.

Le journal régional (Var-Matin, Nice-Matin) affiche un tirage moyen de 125.000 exemplaires et a redressé ses finances depuis 2014.

M. Safa, issu d'une riche famille chrétienne libanaise, contrôle des chantiers navals à Cherbourg (CNM), en Grèce, à Abou Dhabi et en Allemagne (GNYK pour les grands navires militaires et Nobiskrug, d'où est sorti en 2017 le plus grand yacht voilier du monde). Il compte six grandes marines nationales comme clients et est réputé pour sa discrétion et son entregent politique, inhérent à l'activité d'armement.

Son holding dans les médias, Privinvest Médias, compte comme administrateur l'ancien journaliste Etienne Mougeotte et l'ancien reporter de guerre Charles Villeneuve, frère du sénateur LR Henri Leroy. Ce dernier, maire de Mandelieu-La Napoule de 1995 à 2017 où M. Safa possède un immense domaine, est un soutien du député LR Eric Ciotti dont l'antagonisme avec le maire LR de Nice Christian Estrosi pourrait déboucher sur un duel fratricide à droite aux municipales 2020.