Moscou, 1 mars 2019 (AFP) - La Russie, alliée du président vénézuélien Nicolas Maduro, a promis vendredi de poursuivre son aide humanitaire "légitime" au Venezuela, accusant les Etats-Unis de se servir de leur aide comme "prétexte" pour une intervention.

"La Russie va continuer d'aider les autorités du Venezuela à résoudre les difficultés économiques et sociales, y compris par l'octroi d'aide humanitaire légitime", a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov après un entretien avec la vice-présidente Delcy Rodriguez, précisant que Moscou étudiait un nouvel envoi de médicaments demandé par Caracas.

Sergueï Lavrov a assuré que la Russie a envoyé "un premier lot de 7,5 tonnes de médicaments" à destination du Venezuela.

"Nous avons reçu une liste supplémentaire de médicaments que le gouvernement vénézuélien souhaiterait obtenir. Nous l'examinons, clarifions les détails et vérifions les détails logistiques", a poursuivi le ministre des Affaires étrangères.

Il a ajouté que la Russie procèdait à "des livraisons massives de blé" à destination du Venezuela "qui aident grandement le gouvernement vénézuélien à relever les défis humanitaires actuels".

Le Venezuela est confronté à la pire crise politique et économique de son histoire, marquée par l'hyperinflation et des pénuries de produits de première nécessité.

Le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaidó avait promis de faire entrer l'aide humanitaire mais son plan a échoué face à la résistance des forces loyales à Nicolas Maduro, qui a dénoncé une tentative déguisée d'intervention militaire de la part des Etats-Unis.

Sergueï Lavrov a jugé "inadmissible la politisation du sujet de l'aide humanitaire", estimant que cette question devait se régler "par les pratiques internationales et non servir de prétexte à une manipulation de l'opinion publique, à la mobilisation des forces antigouvernementales et pour justifier des desseins interventionnistes".

La semaine dernière, Moscou avait déjà accusé les Etats-Unis de se servir de l'aide humanitaire comme "prétexte pour une action militaire" visant à renverser Nicolas Maduro.

Juan Guaido, le président social-démocrate de l'Assemblée nationale contrôlée par l'opposition, s'est autoproclamé président par intérim le 23 janvier en invoquant la Constitution.

Il a été reconnu président par intérim ou est soutenu par une cinquantaine de pays mais le président Nicolas Maduro, soutenu par ses alliés parmi lesquels la Russie, a dénoncé une tentative de coup d'Etat fomentée par Washington.