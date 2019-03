Managua, 28 fév 2019 (AFP) - Les délégations du gouvernement du président Daniel Ortega et de l'opposition ont tenu jeudi une deuxième journée de "négociations" et sont convenues de se retrouver vendredi matin, ont annoncé les négociateurs de l'opposition.

Cependant, les pourparlers n'ont toujours pas "abordé les sujets de fond" pour se concentrer sur la définition "des règles de la négociation", a souligné un communiqué de l'Alliance civique pour la Justice et la Démocratie (ACDJ), une plateforme de l'opposition réunissant patronat, société civile, paysans et étudiants.

Les conversations entre le gouvernement et l'opposition ont débuté mercredi pour tenter de trouver une issue à la crise politique qui secoue le Nicaragua depuis plus de dix mois et qui a fait au moins 325 morts.

Les délégations réunissent six représentants du gouvernement et autant de l'opposition, avec pour "témoins" deux figures de l'Eglise catholique, le nonce apostolique (ambassadeur du Vatican) à Managua Mgr Stanislaw Waldemar Sommertag et le cardinal archevêque de Managua Mgr Leopoldo Brenes.

"La présence de garants (internationaux) continue d'être une exigence" de l'opposition, a indiqué à la presse Carlos Tünnerman, le chef de la délégation de l'opposition à son arrivée jeudi matin sur le campus universitaire à une quinzaine de kilomètres au sud de Managua où se déroulent les pourparlers.

M. Tünnerman a ainsi confirmé que le refus de la part du gouvernement de la présence d'un représentant de l'Organisation des Etats américains (OEA) est l'un des trois points d'achoppement apparus dès le premier jour de réunion. "Sur douze points (soulevés par l'opposition), un accord a été trouvé sur neuf", avait indiqué à l'issue de ce premier round Mgr Sommertag.

Quelques heures avant la reprise du dialogue, cent opposants emprisonnés ont été extraits mercredi matin de leurs cellules et conduits à leur domicile pour y être assignés à résidence.

Aucun leader important de l'opposition ne figure cependant parmi les détenus qui ont bénéficié de cette mesure, et plus de 600 opposants sont toujours derrière les barreaux, selon les organisations de défense des droits de l'Homme.

L'ACDJ a réaffirmé jeudi soir ses exigences: libération de tous les opposants emprisonnés, rétablissement des libertés de la presse, d'expression et de manifestation, et "justice" pour les actes commis durant la répression contre l'opposition.

La crise politique au Nicaragua a commencé le 18 avril 2018 par des manifestations contre le gouvernement de l'ancien guérillero sandiniste Daniel Ortega, 73 ans. Ce dernier dénonce une tentative de putsch de l'opposition avec le soutien de l'Eglise et de Washington.

Les opposants, qui l'accusent d'avoir instauré une dictature, réclament son départ et celui de la vice-présidente, Rosario Murillo, qui est son épouse. Ils demandent aussi des réformes politiques et la convocation de nouvelles élections avant le terme prévu de 2021.

En annonçant la semaine dernière la reprise du dialogue, le président Ortega a insisté sur la nécessité de redresser l'économie, gravement mise à mal par la crise.