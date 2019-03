Nations unies (Etats-Unis), 28 fév 2019 (AFP) - La Russie a échoué jeudi à faire adopter au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution sur le Venezuela visant à dénoncer "les menaces de recourir à la force" contre Caracas, agitées régulièrement par les Etats-Unis.

Moscou n'a obtenu l'appui que de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la Guinée équatoriale.

Les Etats-Unis, les cinq membres européens du Conseil (France, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Belgique) et le Pérou ont voté contre. Quatre pays se sont abstenus: Indonésie, Koweït, République dominicaine et Côte d'Ivoire.

Le texte russe soulignait aussi "la nécessité d'un plein respect des principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance dans la fourniture d'une aide internationale".

La proposition russe n'offrait "aucune solution à la crise, il donne l'illusion d'un Venezuela pacifié alors que plus de 3,5 millions de personnes ont fui le pays", avait souligné avant le vote l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre.

"Le texte russe ne comprend nulle part le terme +humanitaire+", alors que "personne ne peut nier la crise humanitaire et ses conséquences pour l'ensemble de la région", avait-il ajouté.

L'émissaire des Etats-Unis pour le dossier vénézuélien, Elliott Abrams, a estimé que "le temps d'une transition pacifique était venu" au Venezuela.

En ayant voté contre le texte américain, la Chine et la Russie "continuent de protéger (Nicolas) Maduro et ses acolytes et de prolonger les souffrances du peuple vénézuélien", a-t-il regretté.