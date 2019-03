Nations unies (Etats-Unis), 28 fév 2019 (AFP) - La Russie et la Chine ont mis leur veto jeudi à l'ONU à un projet de résolution des Etats-Unis appelant à des élections présidentielles "libres, justes et crédibles" et à des "livraisons d'aide humanitaire sans entraves" au Venezuela.

L'Afrique du Sud, membre non permanent du Conseil de sécurité, a aussi voté contre le texte américain qui avait le soutien de neuf pays, notamment européens et latino-américains.

Trois pays se sont abstenus: la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire et l'Indonésie.

C'était un "texte a minima", a déploré l'ambassadeur du Pérou, Gustavo Meza-Cuadra, qui a voté en faveur du texte.

Il aurait été sans précédent et revenait à "limoger un président", s'est insurgé l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia. "Les Etats-Unis s'entêtent dans leur escalade", a-t-il dénoncé. "L'objectif, c'est le changement de régime", a insisté le diplomate russe.

Avant le vote, l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre, avait relevé que "le texte américain ne représentait pas une base légale pour un recours à la force, pas plus qu'une atteinte à la souveraineté du Venezuela".

Un double veto à l'ONU de deux de ses membres permanents est plutôt rare. Parmi les précédents, la Chine et la Russie avaient voté en février 2017 contre un projet franco-britannique visant à sanctionner le recours à l'arme chimique en Syrie.