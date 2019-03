A bord d'Air Force One, 28 fév 2019 (AFP) - Donald Trump s'est entretenu à bord de son avion présidentiel Air Force One avec les dirigeants japonais et sud-coréen Shinzo Abe et Moon Jae-in, après l'échec de son sommet avec le Nord-Coréen Kim Jong Un, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

"Il leur a dit qu'il allait continuer la discussion", a annoncé la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, précisant que les appels avaient duré près de 15 minutes chacun.

"Il les a tenus au courant de ce qui s'est passé lors de la rencontre", avec Kim Jong Un, a-t-elle également déclaré.

Le président américain est actuellement en train de rentrer à Washington depuis le Vietnam, où il s'est entretenu pour la seconde fois avec M. Kim, après leur rencontre à Singapour l'an dernier.

A Hanoï, les deux hommes se sont séparés sur un échec alors que Donald Trump souhaitait faire des avancées tangibles sur la question du nucléaire nord-coréen.

"Parfois il faut savoir renoncer", a lancé le président américain lors d'une conférence de presse.

Après cet échec, la Corée du Sud a déploré un "résultat regrettable" mais relevé néanmoins des progrès.