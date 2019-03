Bordeaux, 28 fév 2019 (AFP) - A la veille de son débat avec des élus à Bordeaux dont le maire Alain Juppé, Emmanuel Macron a échangé jeudi avec des mères célibataires lors d'une visite surprise dans un Centre d'insertion professionnelle à Caudéran, quartier résidentiel bordelais.

Accompagné de Christelle Dubos, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, le chef de l'Etat s'est invité à un goûter organisé dans ce centre qui aide les projets professionnels des parents isolés en difficultés, l'un des problèmes identifiés par le grand débat.

Les personnes accueillies et le personnel attendaient Mme Dubos mais n'avaient pas été averties de la visite du président, accompagné également du ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu et de la secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa.

Dans une ambiance détendue, plusieurs femmes se sont succédé pour raconter leur quotidien et comment la formation les avaient aidées.

"Je suis venue pour donner un avenir à mes enfants parce qu'il y a beaucoup de problèmes à la Réunion. Aujourd'hui ma vie a totalement changé", a raconté une Réunionnaise.

Une autre, qui se présente comme Chloé, 27 ans, raconte comment après avoir fait des ménages, elle s'est découvert une "passion" pour le travail social et comment elle a trouvé un travail à la CAF.

"Vous m'avez l'air motivées là", leur a lancé M. Macron, déclenchant des rires. "Ne lâchez rien", a-t-il ajouté.

97% des personnes accueillies dans ce centre construit par la CAF sont des femmes et près de la moitié sont des mère isolées.

Le président de la République a multiplié les visites surprise et tenues secrètes jusqu'au dernier moment en marge du grand débat lancé le 15 janvier, son staff invoquant des raisons de sécurité mais aussi surtout de spontanéité des échanges.

Ces visites "secrètes" sont désormais guettées par la presse qui tente de deviner ses destinations. Au point que de nombreux journalistes attendaient jeudi près du centre où était annoncée la secrétaire d'Etat, au cas où.

Après le centre de Caudéran, des médias locaux s'attendaient à ce qu'Emmanuel Macron se joigne ensuite dans la soirée au débat organisé par Marlène Schiappa à Pessac, ce que l'Elysée n'a pas confirmé.

L'Elysée n'a pas confimé mais Marlène Schiapa est arrivée dans la soirée dans la salle polylente où avait lieu ce débat, entourée d'une forte présence policière. Des barrages filtrants ont été mis en place. Aucun "gilet jaune" n'était visible, a constaté l'AFP, malgré un appel lancé sur facebook il y a quelques jours.