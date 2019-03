Rennes, 28 fév 2019 (AFP) - Un "gilet jaune" a été condamné à trois ans et trois mois de prison ferme à Caen, et écroué notamment pour des violences sur des policiers lors de manifestations de janvier, a-t-on appris jeudi auprès des avocats de la défense et d'une partie civile.

"C'est une peine lourde. Le contexte social et la politique de répression au niveau national ne servent pas les dossiers des +gilets jaunes+ d'une manière générale", a estimé l'avocate du prévenu condamné, Me Floriane Gabriel, interrogée par l'AFP.

Cet homme de 43 ans, sans emploi, au casier judiciaire fourni (18 condamnations), est condamné à trois ans ferme pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion, avec une ITT (interruption temporaire de travail) supérieure à huit jours, en l'espèce dix jours, a précisé Me Jérôme Marais, avocat d'un policier blessé. Il écope de trois mois supplémentaires pour avoir donné une fausse identité aux enquêteurs, selon la même source.

"C'était vraiment un casseur, quelqu'un qui voulait en découdre. Il a appelé sur Facebook à manifester avec des billes d'acier ou des écrous, et a déclaré à l'audience +je leur tire dessus tout simplement. Ca ne va pas leur faire de mal+", a ajouté Me Marais.

Son client a obtenu 1.000 euros de dommages et intérêts. Il en demandait 1.500.

Selon Me Floriane Gabriel, le prévenu a indiqué lors de l'audience "qu'il ne tirait pas sur des forces de l'ordre non protégées, on était dans un affrontement +première ligne contre première ligne+ et qu'il tirait sur des personnes casquées".

Alors qu'il y avait beaucoup de gaz lacrymogène, le prévenu a dit avoir tiré "pour calmer les forces de l'ordre et évacuer des blessés dans l'attente de l'arrivée des secours", a-t-elle ajouté.

L'homme avait été arrêté le 12 janvier et présenté en comparution immédiate le 14 janvier. Il avait alors obtenu un délai pour préparer sa défense et avait été placé en détention provisoire jusqu'au jugement.

Les violences reprochées, notamment des tirs de billes avec un lance-pierres, avaient eu lieu lors des manifestations des 5 et 12 janvier à Caen.