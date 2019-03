Paris, 28 fév 2019 (AFP) - Nicolas Dupont-Aignan et trois leaders politiques tchèque, polonais et néerlandais, ont présenté jeudi à Paris une "coalition pour une Europe des nations", représentée par 31 partis issus de 24 pays de l'Union, et qui entend devenir le premier groupe politique dans le futur Parlement européen.

Ceux qui refusent désormais le qualificatif d'"eurosceptiques" et privilégient celui d'"euro-réalistes" sont principalement issus de l'actuel groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE), troisième groupe le plus important au Parlement européen, dans lequel siègent notamment les Conservateurs britanniques.

En évoquant "l'Europe des patries", les quatre responsables ont martelé d'une seule voix vouloir "renverser la direction que l'Union européenne a prise pendant des années" et "bloquer le projet de fédéralisation, de centralisation", selon eux voulus par Bruxelles.

"Les euro-réalistes se sont rassemblés sur un projet positif avec des positions concrètes: il ne s'agit plus d'être dans une posture critique mais de défendre un projet européen différent", a développé M. Dupont-Aignan.

Dans le détail, certaines nuances sont toutefois perceptibles, à commencer par celle des alliances, notamment avec le groupe Europe des Nations et des Libertés, dans lequel siègent notamment les députés du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen.

Or, Nicolas Dupont-Aignan, son ancien soutien d'entre les deux tours de la présidentielle de 2017, considère aujourd'hui Marine Le Pen comme sa meilleure adversaire et n'hésite pas à se montrer tranchant: "Le RN n'a pas de programme européen pour l'instant, alors que nous, nous proposons une voie réaliste pour rendre le pouvoir et l'argent aux Français".

Le Polonais Ryszard Legutko, issu du parti polonais conservateur et populiste Droit et Justice (PiS), s'est montré davantage coulant - "Nous voulons travailler dans le cadre d'une coalition élargie" -, de même que Thierry Baudet, à la tête d'un petit parti néerlandais populiste: "Il s'agit d'une alliance ouverte, vous avez des partis qui ont des différences au niveau national mais qui ont une vision partagée de ce qui ne marche pas au niveau de l'Union européenne".

- En attendant Orbán -

Aux côtés de ces pourfendeurs des "fédéralistes, bureaucrates, financiers" de Bruxelles, tel que Nicolas Dupont-Aignan résume l'Union européenne, l'eurodéputé sortant tchèque Jan Zahradil - par ailleurs candidat à la présidence de la Commission - fait figure de quasi-intrus en prônant "des changements modérés entre les fanatiques pro-UE et les radicaux anti-Europe".

"Nous n'avons pas à faire le choix entre davantage d'Europe et plus d'Europe du tout: on va nous qualifier d'anti-européens, de nationalistes, mais nous ne sommes pas du tout ça. Nous sommes des réformistes", enfonce-t-il.

L'attelage, qui jure pourtant être un socle solide pour avoir été discuté "depuis dix-huit mois", table par ailleurs sur de nouveaux ralliements: celui du parti d'extrême droite espagnol Vox est quasiment acquis, alors que les troupes du Premier ministre hongrois d'extrême droite Viktor Orbán, si elles étaient exclues du groupe conservateur PPE, pourraient en faire de même.

Selon plusieurs sources, des discussions avec les populistes du Mouvement 5 étoiles et La Ligue (extrême droite), qui gouvernent ensemble l'Italie, sont également en cours. Idem avec les souverainistes portugais, avec qui plusieurs cadres de DLF évoquent "des discussions pas faciles"

"Nous ne sommes pas d'accord sur tout", reconnaît Nicolas Dupont-Aignan. "Mais nous, nous avons l'intelligence de le savoir".