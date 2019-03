Paris, 28 fév 2019 (AFP) - Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, a accusé jeudi Emmanuel Macron de "multiplie(r) les mensonges et les promesses qu'il ne tient pas" en matière d'agriculture, et a défendu un "patriotisme agricole".

Emmanuel Macron "multiplie les mensonges et les promesses qu'il ne tient pas", a déclaré Marine Le Pen lors d'une visite au salon de l'Agriculture. "Il en est où le plan Marshall de 5 milliards pour l'agriculture, et le plan Ambition bio ? Ca en est où toutes ces belles promesses ?", s'est-elle interrogée devant la presse.

Avec Macron, "c'est le chaos et la baisse des aides de la PAC", a-t-elle insisté. "On ne peut pas mettre l'agriculture dans les accords de libre-échange et dans les variables de l'OMC", a-t-elle ajouté en défendant au contraire un "patriotisme agricole et l'exception agri-culturelle" pour faire face au "plan social massif" dans le secteur.

En visite samedi au salon, Emmanuel Macron a plaidé pour une Europe qui retrouve sa "souveraineté alimentaire", en promettant une Politique agricole commune (PAC) "réinventée" qui assure la "souveraineté alimentaire, environnementale et industrielle" de l'Europe.

La présidente du parti d'extrême droite a passé la journée au salon jeudi, multipliant les selfies avec des passants, s'attardant longuement dans le hall de l'outre-mer où elle a déjeuné avec sa délégation, et même esquissé quelques pas de danse.