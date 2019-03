Washington, 28 fév 2019 (AFP) - La croissance de l'économie des Etats-Unis a atteint 2,9% en 2018, au plus haut en treize ans, mais un peu en deçà de l'objectif de 3% et plus, de l'administration Trump, a annoncé le département du Commerce jeudi.

Pour l'ensemble de l'année, l'expansion de la première économie mondiale à 2,9% --après 2,2% en 2017 et 1,6% en 2016--, est la plus forte depuis 2005.

Pour le seul 4e trimestre, la hausse du Produit intérieur brut s'est établie à 2,6% en rythme annuel, selon la première estimation du ministère. C'est davantage que la projection moyenne des analystes (2,3%) mais cela représente un net ralentissement par rapport à l'expansion du 3e trimestre (3,4%) et du 2e trimestre (4,2%).

Le "shutdown" du gouvernement, qui a fermé les services administratifs du 22 décembre au 25 janvier en raison d'un bras de fer sur le financement du mur que Donald Trump veut construire à la frontière méridionale, a eu un impact négatif limité.

Le ministère estime que les réductions de services fournis par les fonctionnaires ont coûté un dixième de point de pourcentage à la croissance au 4e trimestre. Il note aussi que les incendies de Californie ont affecté l'activité, sans pouvoir toutefois en mesurer l'impact.

Le chiffre du dernier trimestre de 2018, qui est publié avec un mois de retard alors que le 1er trimestre de 2019 est déjà bien avancé, montre un ralentissement de la progression de la consommation, locomotive de la croissance.

Les dépenses des Américains ont avancé de 2,8% au lieu de 3,5% trois mois plus tôt, un rythme qui reste toutefois soutenu.

Au rang des bonnes surprises, alors que la guerre commerciale bat son plein, les exportations qui avaient fortement chuté (-4,9%) de juillet à septembre après l'instauration de tarifs douaniers punitifs entre la Chine et les Etats-Unis, ont rebondi d'octobre à décembre (+1,6%).

Les importations, qui sont un facteur négatif pour le PIB, ont ralenti leur avancée à 2,7% au lieu de 9,3% au 3eme trimestre.

Globalement la contribution du commerce extérieur au dernier trimestre est restée négative --ôtant 0,22 point à la croissance--, mais de façon beaucoup moins grave qu'au trimestre précédent où le déficit commercial avait coûté presque 2 points de pourcentage à l'expansion. En décembre, la Chine avait recommencé à acheter du soja américain.

Pour l'année en cours, la plupart des économistes craignent toutefois un ralentissement à cause de la contagion de l'affaiblissement de l'économie mondiale. La Banque centrale américaine prévoit une croissance de 2,3% cette année pour les Etats-Unis, le FMI est un peu plus optimiste à 2,5%.