Tripoli, 28 fév 2019 (AFP) - L'ONU a fait état jeudi d'un accord sur l'organisation d'élections en Libye entre le chef du Gouvernement d'union nationale (GNA) Fayez al-Sarraj et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays.

L'accord a été conclu mercredi à Abou Dhabi sous l'égide de l'ONU, a indiqué dans un tweet en arabe la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul).

"Les deux parties se sont entendues sur la nécessité de mettre fin à la période de transition à travers des élections générales mais aussi sur les moyens de préserver la stabilité de la Libye et d'unifier ses institutions", a déclaré la Manul.

Après la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a plongé dans le chaos, déchirée par des luttes d'influence entre de nombreuses milices.

Elle est aujourd'hui dirigée par deux autorités rivales: à Tripoli est basé le GNA, dirigé par Fayez al-Sarraj et soutenu par la communauté internationale, et dans l'Est libyen, un cabinet parallèle est appuyé par l'Armée nationale libyenne (ANL), autoproclamée par Khalifa Haftar.

Parmi les institutions divisées figure également la banque centrale.

La dernière rencontre entre MM. Saraj et Haftar remonte à fin mai 2018 à Paris où, déjà, il était question d'organiser des élections mais sans qu'aucune partie ne s'y engage solennellement.

En novembre, l'Italie, partenaire historique et principal de la Libye, avait tenté, sans succès, un nouveau rapprochement entre Sarraj et Haftar lors d'une réunion à Palerme en présence des pays impliqués dans le dossier libyen. Mais le maréchal Haftar avait boycotté la rencontre.