Islamabad, 28 fév 2019 (AFP) - Le Pakistan s'est dit jeudi "prêt" à libérer un pilote de l'armée de l'air indienne capturé la veille pour contribuer à une "désescalade" des tensions avec l'Inde, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

"Nous sommes prêts à remettre le pilote indien si cela conduit à la désescalade" dans la crise qui a éclaté mardi entre les deux pays voisins autour de la région disputée du Cachemire, a indiqué un porte-parole, attribuant la déclaration au ministre Shah Mehmood Qureshi.

L'armée pakistanaise a affirmé mercredi avoir abattu deux avions indiens dans l'espace aérien pakistanais, dont l'un serait tombé au Cachemire indien et l'autre au Cachemire pakistanais, et capturé un pilote indien, dont elle a publié des images.

New Delhi a de son côté reconnu avoir perdu un Mig-21 dans les affrontements et réclamé le "retour immédiat et en toute sécurité" de son pilote, désormais célébré comme un héros dans son pays.