Hanoï, 28 fév 2019 (AFP) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est "dur, intelligent, fort", a déclaré jeudi Donald Trump à l'issue d'un sommet infructueux sur le nucléaire à Hanoï avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

"Je peux dire qu'il a fait un excellent travail en tant que Premier ministre", a ajouté le président américain.

Le procureur général israélien doit annoncer ce jeudi, après plus de deux ans d'enquête, s'il désire entendre Benjamin Netanyahu, prélude à une éventuelle inculpation du Premier ministre israélien au centre de plusieurs affaires de corruption présumée.

Une éventuelle inculpation n'interviendra pas avant les législatives anticipées du 9 avril à l'issue desquelles M. Netanyahu brigue un cinquième mandat après bientôt 13 ans au pouvoir.

Les propos du président Donald Trump à Hanoï interviennent quelques jours après la présentation à huis-clos par Jared Kushner, gendre et conseiller du président des Etats-Unis, de la très attendue proposition de paix américaine pour le Proche-Orient. Celle-ci doit être officiellement présentée après les élections israéliennes.

"Toute ma vie, j'ai entendu dire que le plus dur de tous les accords, lorsqu'il parlait d'accords difficiles, serait le maintien de la paix entre Israël et les Palestiniens", a relevé Donald Trump à Hanoï.

"Ils disent que c'est un accord impossible. J'aimerais bien le produire. Nous verrons ce qui se passera", a-t-il ajouté.

Depuis l'élection de Donald Trump, Washington a infligé une série de coups sévères à l'autorité palestinienne, en coupant notamment des centaines de millions de dollars d'aide aux Palestiniens.

Et le président Abbas a décidé de boycotter l'administration du président américain qui a discrédité, selon lui, les Etats-Unis dans leur rôle historique de médiateur en reconnaissant en 2017 Jérusalem comme la capitale d'Israël.

De son côté, Jared Kushner a entamé une tournée régionale au Moyen-Orient pour tenter de rallier des soutiens à la proposition de paix américaine. Il s'est notamment entretenu cette semaine avec le roi et le prince héritier saoudiens, des dirigeants des Emirats arabes unis, de Bahrein et d'Oman et le président turc Recep Tayyip Erdogan.