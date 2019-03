France: l'inflation remonte légèrement en février, à 1,3% (Insee, provisoire)

Paris, 28 fév 2019 (AFP) - La hausse des prix à la consommation a légèrement remonté en février, accélérant à 1,3% sur un an après 1,2% le mois précédent, et inversant la tendance après trois mois consécutifs de net ralentissement, selon une estimation provisoire publiée jeudi par l'Insee.

En glissement mensuel, les prix à la consommation sont restés "stables" après un repli de 0,4% en janvier, a également estimé l'Institut national des statistiques.

Pour lui, la légère remontée de l'inflation sur un an "résulterait d'une accélération des prix alimentaires et de l'énergie", même si celle-ci a été nettement tempérée par la "baisse accentuée des prix des produits manufacturés".

Ainsi, selon les chiffres provisoires de l'Insee, les prix de l'énergie ont bondi en février de 3,1% sur un an, contre une progression de 1,9% en janvier, accélérant nettement dans le sillage des cours du pétrole après trois mois de reflux.

De son côté, la hausse des prix de l'alimentation a accéléré à 3% sur an en février, après +2,7% en janvier, en dépit d'une légère modération pour les prix des produits frais (hausse +8,3% contre +8,4% en janvier).

La progression des prix reste stable dans les services, à 0,8% sur an, de même que pour le tabac (+14%).

A l'inverse, les prix des produits manufacturés continuent de dégonfler: ils se sont repliés de 0,5% sur un an en février, contre une baisse de 0,4% en janvier.

L'inflation s'est élevée en moyenne à 1,8% en France l'an dernier, son plus haut niveau depuis 2012, portée par une flambée des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Mais elle a commencé à ralentir depuis l'été, tombant à 1,6% sur un an en décembre.

Selon les projections de l'Insee, son rythme annualisé pourrait chuter à 1% d'ici le mois de juin.