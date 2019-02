"Encore beaucoup à faire" avant un accord avec la Chine (négociateur en chef américain)

Washington, 27 fév 2019 (AFP) - Le représentant américain au Commerce (USTR) Robert Lighthizer a estimé mercredi qu'il restait "encore beaucoup à faire" avant de nouer un accord commercial avec la Chine.

M. Lighthizer, qui mène depuis des semaines les tractations avec les négociateurs chinois, a néanmoins souligné, lors d'une audition devant une commission de la Chambre des représentants, que "des progrès réels" avaient été réalisés.

"Nous devrions être capables d'avoir un accord qui contribuera à prendre un nouveau virage dans notre relation économique avec la Chine", a-t-il ajouté.

Il a rappelé que l'objectif était d'obtenir un accord se traduisant par un changement drastique des pratiques commerciales de la Chine jugées aujourd'hui déloyales, telles que le transfert forcé des technologies américaines ou les subventions des entreprises d'Etat chinoises.

Cet accord devra être "mesurable" et "mis en oeuvre à tous les niveaux du gouvernement", a poursuivi le responsable américain.

Il a en outre fait part de ses motivations profondes dans ces négociations cruciales pour l'avenir de l'économie américaine.

"J'ai grandi dans (l'Etat) rural de l'Alabama et j'ai assisté à la disparition des emplois américains tout au long de ma vie et de ma carrière", a-t-il confié. "Et dans mon Etat natal, de nombreux industriels et travailleurs éprouvent toujours des difficultés à trouver un emploi viable".

Il a indiqué que depuis que la Chine avait rejoint l'Organisation mondiale du commerce (OMC), cinq millions d'emplois du secteur manufacturier et des millions d'autres emplois avaient été perdus aux Etats-Unis, en raison des délocalisations dans un pays où la main d'oeuvre est moins chère.

Robert Lighthizer a par ailleurs cité en exemple le secteur de l'aluminium, pour lequel la Chine a créé "une extraordinaire surcapacité" en contrôlant l'accès à son marché et en le subventionnant, ce qui a eu pour effet de "décimer l'industrie de l'aluminium du monde entier".

Cette audition intervient après un nouveau round de négociations à Washington la semaine dernière.

Le président américain Donald Trump a décidé de lever la date butoir du 1er mars et envisage de rencontrer son homologue chinois Xi Jinping en vue de signer un accord commercial, à une date encore indéterminée.