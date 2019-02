UE: Mogherini appelle l'Inde et le Pakistan à "la plus grande retenue"

Bruxelles, 27 fév 2019 (AFP) - La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a appelé mercredi l'Inde et le Pakistan à "la plus grande retenue", après le regain de tension entre les deux pays, qui ont chacun affirmé avoir abattu des avions ennemis.

"Nous attendons des deux pays qu'ils fassent maintenant preuve de la plus grande retenue et qu'ils évitent toute nouvelle escalade de la situation", écrit Federica Mogherini dans un communiqué.

"À cette fin, la reprise des contacts diplomatiques au niveau politique et la mise en oeuvre de mesures urgentes par les deux parties sont essentielles", ajoute-t-elle.

Les tensions entre l'Inde et le Pakistan pourraient "avoir des conséquences graves et dangereuses pour les deux pays et la région dans son ensemble", prévient-elle.

Mercredi, tant New Delhi qu'Islamabad ont affirmé avoir abattu des avions ennemis. La poussée de fièvre, qui a éclaté la veille entre les deux puissances nucléaires, est liée au Cachemire, leur pomme de discorde depuis des décennies.

Les deux pays ont néanmoins répété vouloir éviter une "escalade", le Premier ministre pakistanais Imran Khan renouvelant une offre de dialogue à l'intention de New Delhi.

L'Inde a procédé mardi à une frappe aérienne au Pakistan qui visait, selon elle, un camp d'entraînement du groupe islamiste Jaish-e-Mohammed (JeM), provoquant ce nouvel accès de fièvre entre les deux frères ennemis.

Les tensions étaient déjà très vives entre les deux voisins depuis un attentat suicide dans la partie indienne du Cachemire, revendiqué par JeM, qui a provoqué la mort d'au moins 40 paramilitaires indiens le 14 février.

"Le terrorisme ne peut jamais être justifié", a insisté mercredi Mme Mogherini, qui dit s'être entretenue "il y a quelques jours" par téléphone avec le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, "pour souligner la nécessité de continuer à lutter contre le terrorisme".

"L'Union européenne restera en contact avec les deux pays et continuera à suivre la situation de près", assure-t-elle.