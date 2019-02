La construction de logements toujours en baisse en janvier mais moins

Paris, 27 fév 2019 (AFP) - Après une année 2018 marquée par un repli de la construction de logements en France, la baisse s'est un peu atténuée en janvier, notamment concernant les immeubles, selon les chiffres publiés mercredi par le ministère du Logement.

Entre novembre et janvier, les permis de construire, indicateur avancé de l'immobilier neuf, se sont élevés à 104.700 unités, soit un recul de 6,8% par rapport à la même époque de 2018, tandis que le nombre de mises en chantier a baissé de 11,2% à 117.300.

Dans les deux cas, le recul est moins marqué qu'entre octobre et décembre, précédente période mesurée: sur ces trois mois, les permis et les mises en chantiers avaient respectivement chuté de plus de 8% et 18%.

Plus largement, l'année 2018 avait marqué une pause dans la construction de logements neufs après deux années de progression régulière, les professionnels accusant en particulier la réduction d'aides à la propriété ainsi que la timidité des élus locaux à l'approche des municipales de 2020.

Si la tendance s'atténue un peu en ce début d'année, c'est essentiellement aux constructions d'immeubles qu'elle le doit. Les permis de construire comme les mises en chantier ont nettement ralenti leur déclin entre novembre et janvier, même s'ils s'inscrivent toujours en franche baisse.

Cette atténuation doit être relativisée par le fait que la fin 2018 avait été marquée par une brusque aggravation de la tendance au recul. Interrogés par l'AFP, certains observateurs avaient, sans s'avancer sur la cause de ce phénomène ponctuel, évoqué la possibilité d'un rattrapage en début d'année.

A ce titre, le taux d'annulation des chantiers d'immeubles, qui avait achevé l'année à un très haut niveau à plus de 27% en décembre, marque en janvier un net recul, même si, à quelque 20%, il reste nettement supérieur à sa moyenne observée depuis 2010.

Du côté des maisons, en revanche, le début 2019 ne voit pas d'inflexion marquée. La baisse des mises en chantier et des permis de construire reste semblable au niveau observé sur la précédente période d'étude, dans les deux cas à près de 10% par rapport à un an plus tôt.