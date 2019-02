Cachemire: des avions pakistanais ont violé l'espace aérien indien

New Delhi, 27 fév 2019 (AFP) - Des avions pakistanais ont brièvement violé mercredi matin l'espace aérien indien dans la région disputée du Cachemire et ont été repoussés, a rapporté l'agence de presse indienne PTI, ce qu'a confirmé à l'AFP une source gouvernementale locale.

Cette incursion au-dessus de la très militarisée ligne de cessez-le-feu au Cachemire survient au lendemain d'une "frappe préventive" de l'Inde au Pakistan, qui a provoqué une nouvelle flambée de tensions entre les deux puissances nucléaires d'Asie du Sud.

Un haut responsable du gouvernement de l'Etat indien du Jammu-et-Cachemire a indiqué à l'AFP que des chasseurs pakistanais avaient brièvement franchi la frontière de facto entre les deux pays au Cachemire et été repoussés par l'armée de l'air indienne, sans donner davantage de détails.

Selon l'agence indienne Press Trust of India (PTI), cette incursion a eu lieu dans les secteurs de Poonch et Nowshera et les avions auraient largué des bombes sur le chemin retour. Il n'était pas fait état dans l'immédiat de dégâts ou victimes.

L'armée indienne a assuré avoir mené mardi un raid contre un camp d'entraînement du groupe islamiste Jaish-e-Mohammed, très actif dans la lutte armée contre New Delhi dans la vallée de Srinagar, disant y avoir tué "un très grand nombre" de combattants.

Islamabad avait dénoncé une "agression intempestive" et promis d'y répondre "à l'heure et à l'endroit de son choix". Le Pakistan nie le déroulé de la "frappe" et fait seulement état d'une incursion d'avions indiens dans son espace aérien, qui auraient largué une charge utile qui n'aurait fait ni dégâts ni victimes selon cette version.

New Delhi a expliqué l'action mardi par le fait que le groupe - qui avait revendiqué l'attentat suicide dans la partie indienne du Cachemire ayant provoqué la mort d'au moins 40 paramilitaires indiens le 14 février - préparait de nouveaux attentats en Inde.

Les autorités indiennes ont toutefois essayé de limiter le risque d'escalade indo-pakistanaise en présentant cette frappe comme "préventive" et "non militaire".

L'Inde et le Pakistan se sont livrés trois guerres dans le passé, dont deux au sujet du Cachemire, une région himalayenne en majorité peuplée de musulmans, divisée entre ces deux pays qui la revendiquent chacun depuis leur indépendance de l'empire colonial britannique en 1947.