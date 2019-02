Avec Iñarritu à la tête du jury, le Festival de Cannes célèbre "tout le cinéma mexicain"

Paris, 27 fév 2019 (AFP) - Le Mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu, 55 ans, réalisateur multi-oscarisé pour des films comme "The Revenant" ou "Birdman", présidera le jury du 72e Festival de Cannes (14-25 mai), ont annoncé mercredi les organisateurs.

En choisissant pour la première fois un artiste mexicain pour présider le jury chargé d'attribuer la Palme d'or, le Festival entend célébrer "tout le cinéma mexicain" et met en avant un réalisateur qui s'est notamment illustré à Cannes avec la première installation en réalité virtuelle sélectionnée officiellement.

Le réalisateur, qui s'était vu décerner le Prix de la mise en scène en 2006 à Cannes pour "Babel", succède à Cate Blanchett, dont le jury avait sacré l'an dernier "Une affaire de famille" du Japonais Hirokazu Kore-Eda.

"Dès le début de ma carrière, le Festival de Cannes a été important pour moi. Je suis honoré et ravi d'y revenir cette année, et immensément fier de présider le jury. Le cinéma coule dans les veines de la planète et ce Festival en est le coeur", a réagi le cinéaste, cité dans un communiqué.

"Avec le jury, nous aurons le privilège d'être les premiers spectateurs des nouveaux films de nos collègues cinéastes venus du monde entier. C'est un véritable plaisir et une grande responsabilité, que nous assumerons avec passion et dévouement", a-t-il poursuivi.

"Il est très rare qu'Alejandro G. Iñárritu accepte de participer à un jury et c'est la première fois que le jury du Festival de Cannes sera présidé par un artiste mexicain. Cannes est le lieu de tous les cinémas, et à travers la présence de l'auteur de +Babel+, c'est tout le cinéma mexicain que le Festival célébrera", ont salué Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, Délégué général.

"En plus d'être un cinéaste audacieux et un auteur toujours surprenant, Alejandro est aussi un homme de convictions, un artiste de son temps. Nous avons toujours été heureux de l'accueillir sur la Croisette et, en 2017, particulièrement fiers de présenter en sélection officielle +Carne y Arena+, son installation de réalité virtuelle qui évoquait la question des migrants avec beaucoup de force et d'humanité", ont-ils ajouté.