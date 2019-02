Les Etats-Unis appellent l'Inde et le Pakistan à "la retenue"

Washington, 27 fév 2019 (AFP) - Les Etats-Unis ont appelé mardi l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires qu'opposent de vives tensions, à "la retenue", en exhortant Islamabad à agir contre les "groupes terroristes" sur son sol.

"Nous encourageons l'Inde et le Pakistan à faire preuve de retenue et à éviter une escalade à tout prix", a dit dans un communiqué le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, qui a précisé s'être entretenu avec les ministres indien et pakistanais des Affaires étrangères.

Le responsable américain a aussi indiqué avoir évoqué avec Islamabad "l'urgence pour le Pakistan d'agir de manière significative contre les groupes terroristes opérant sur son sol", et la nécessité de "désamorcer les tensions actuelles en évitant une action militaire".

"J'ai également encouragé les deux ministres à faire de la communication directe une priorité et à éviter de nouvelles activités militaires", a affirmé M. Pompeo.

L'Inde a procédé mardi à une frappe aérienne au Pakistan qui visait selon elle un groupe islamiste, provoquant un nouvel accès de fièvre entre ces deux puissances nucléaires autour de la région disputée du Cachemire.

Les tensions étaient déjà très vives entre ces pays voisins depuis l'attentat suicide dans la partie indienne du Cachemire qui a provoqué la mort d'au moins 40 paramilitaires indiens le 14 février et été revendiqué par le groupe islamiste insurgé Jaish-e-Mohammed (JeM), établi au Pakistan.