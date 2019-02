Beaucoup de candidats mais pas de grand favori pour la mairie de Chicago

Chicago, 26 fév 2019 (AFP) - Les habitants de Chicago, ville américaine touchée par une violence endémique et de criantes inégalités raciales, se rendaient aux urnes mardi pour désigner leur nouveau maire parmi une quinzaine de candidats, dont aucun ne se dégageait clairement.

Un membre d'une dynastie politique, un ancien chef de la police et une travailleuse communautaire soutenue par deux rappeurs stars figurent parmi les 14 prétendants à la succession de Rahm Emanuel, qui, à la surprise générale, n'a pas souhaité se présenter pour un troisième mandat à la tête de la troisième ville des Etats-Unis.

"C'est une élection très inhabituelle pour Chicago, rien que par le nombre de candidats et l'absence de favori évident", explique à l'AFP Laurence Msall, responsable de l'organisation locale The Civic Federation, pour qui "la ville a vraiment besoin d'un dirigeant fort".

Un nom se dégage dans la profusion de bulletins: celui de Bill Daley, ancien chef de cabinet de Barack Obama à la Maison Blanche. Fils et frère de deux anciens maires de Chicago ayant dirigé à eux deux la ville pendant 43 ans, il n'est pas parvenu à décoller dans les sondages malgré une campagne tournée vers la communauté noire.

Moins connue, la travailleuse communautaire Amara Enyia, qui a reçu le soutien des rappeurs Kanye West et Chance the Rapper, deux des plus grosses stars locales, promet quant à elle du changement à la tête de l'institution municipale.

Confiance rompue entre police et communautés, inégalités profondes entre les quartiers... De nombreux défis se présenteront au prochain maire de Chicago, où plus de 550 meurtres ont été comptabilisés en 2018, soit davantage que les chiffres combinés de New York et Los Angeles, dont les populations sont pourtant plus larges.

"Cette ville a besoin de beaucoup de choses", a confié à l'AFP Karen Hueter, 81 ans, à sa sortie d'un bureau de vote. "A commencer par davantage de transparence au sein de la police. Et nous devons évidemment faire quelque chose contre la violence par armes à feu".

Un deuxième tour devrait départager en avril les deux candidats arrivés en tête ce mardi.