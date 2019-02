RDC: des pro-Katumbi optent pour une opposition républicaine face à Tshisekedi

Kinshasa, 26 fév 2019 (AFP) - Les partisans de l'opposant congolais en exil Moïse Katumbi ont opté mardi pour une "opposition républicaine" en tournant la page de "la vérité des urnes", un mois après la proclamation de Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo.

Ensemble pour le changement, le regroupement politique de M. Katumbi a soutenu Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre pour laquelle il se considère comme vainqueur avec 61% des voix et réclame la vérité des urnes.

Ensemble "constate que Félix Tshisekedi a été proclamé président de la République" par la commission électorale, "validé et investi par la Cour constitutionnelle", a déclaré Pierre Lumbi, vice président de ce regroupement, lors d'une conférence de presse.

Néanmoins, il constate que les élections de 2018 ont été "entachées de nombreuses irrégularités" affectant leur "crédibilité et la légitimité des institutions qui en sont issues", comme lors des premières élections pluralistes de 2006 et en 2011.

Au cours d'une conférence mardi à Bruxelles, l'ancien archevêque de Kinshasa, le cardinal Monsengwo, a déclaré pour sa part "qu'il ne faut pas que le véritable vainqueur d'une élection soit empêché d'être déclaré vainqueur parce que le régime en place contrôlerait les responsables des résultats des élections".

Avec "ce fiasco électoral", a-t-il dit, "cette fois-ci, on peut donc confirmer que la fraude, le mensonge et la corruption sont érigés en système de gouvernance par un groupe d'individus qui ont pris le pays en otage".

Sa conférence avait pour thème "Quel avenir pour le Congo après la fraude électorale du 30 décembre 2018", estimant que cette élection a été "volontairement bâclée" et des résultats ont été "fabriqués".

Pour sa part, Ensemble se veut réaliste: "A la vérité des urnes doit succéder un combat de l'instauration d'un État de droit: la vérité des urnes ne doit pas devenir un mythe. Ensemble fera l'opposition républicaine", a expliqué M. Lumbi.

Ensemble se considère comme la première force politique congolaise d'opposition, revendiquant 66 députés nationaux et 97 députés provinciaux après les élections de décembre 2018. Il attend du président Tshisekedi des "signaux forts", notamment la libération des prisonniers politiques et le retour de tous "les exilés politiques et forcés".

Ensemble "souligne la responsabilité personnelle" de l'ancien président Joseph Kabila dans le chaos électoral infligé au pays et l'invite à s'abstenir d'interférer dans le fonctionnement régulier des institutions et à s'ériger en obstacle à la restauration des institutions démocratiques".

Ensemble entend "poursuivre la lutte pour l'établissement d'un État de droit démocratique, le respect des libertés et de la dignité humaine, la lutte contre la corruption et les antivaleurs".

Pour le cardinal Monsengwo, le nouveau pouvoir de Félix Tshisekedi est "la continuation" du régime du président Kabila "sous une forme masquée", ajoutant que dans ces conditions la gouvernance du pays ne va pas s'améliorer.

Ensemble a été lancé en mars 2018 par l'ex-gouverneur du Katanga en exil Moïse Katumbi en vue de sa participation à la présidentielle. Il n'a pu participer à ce scrutin, déclarant avoir été empêché de déposer son dossier de candidature par le régime de Kabila.