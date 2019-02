L'UE demande à l'Inde et au Pakistan un "maximum de retenue"

Bruxelles, 26 fév 2019 (AFP) - L'Union européenne a appelé mardi l'Inde et le Pakistan à un "maximum de retenue pour éviter une escalade de la tension" après les frappes aériennes menées par l'Inde au Pakistan.

"Nous restons en contact avec les deux pays et nous jugeons essentiel que tous deux fassent preuve d'un maximum de retenue et évitent toute nouvelle escalade des tensions", a déclaré Maja Kocijancic, porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini.

L'Inde a expliqué avoir conduit une frappe "préventive" contre un groupe islamiste basé au Pakistan, lui infligeant de "lourdes pertes". Le Pakistan a rejeté ces affirmations et a dénoncé "une agression intempestive" à laquelle Islamadad entend répondre "à l'heure et à l'endroit de son choix".

"Je ne peux pas commenter l'existence ou la non-existence du camp", a déclaré la porte-parole de Mme Mogherini.

"Ce qui est important, et c'est quelque chose que nous avons dit au cours du week-end, c'est l'importance de la coopération et du dialogue en matière de contre-terrorisme, et je pense que c'est toujours le cas", a-t-elle ajouté.