Frappe indienne: le Pakistan rejette des affirmations "fictives"

Islamabad, 26 fév 2019 (AFP) - Le Pakistan a rejeté des "affirmations intéressées, imprudentes et fictives" de l'Inde, selon lesquelles celle-ci aurait conduit mardi une frappe "préventive" contre un groupe islamiste basé au Pakistan, lui infligeant de "lourdes pertes", selon un communiqué des autorités à Islamabad.

"L'Inde a commis une agression intempestive à laquelle le Pakistan répondra à l'heure et à l'endroit de son choix", selon ce communiqué publié à l'issue d'une réunion présidée par le Premier ministre Imran Khan et à laquelle participaient plusieurs ministres et de hauts représentants de l'armée pakistanaise.

Le Pakistan "rejette fortement l'affirmation de l'Inde selon laquelle elle a visé un présumé camp terroriste près de Balakot et (y a causé) de lourdes pertes", indique le texte.

"Encore une fois, le gouvernement indien a eu recours à des affirmations intéressées, imprudentes et fictives", ajoute-t-il, estimant qu'il a agi ainsi à l'intention du public indien "dans un contexte électoral" malgré "un risque sérieux pour la paix et la stabilité régionales".

La zone que l'Inde affirme avoir frappée est "ouverte au monde pour qu'il voie les faits sur place", ajoute le communiqué, précisant que des médias pakistanais et internationaux pourront s'y rendre.

Le Premier ministre a donné ordre "aux forces armées et au peuple pakistanais d'être préparés à toutes les éventualités", indique encore le communiqué.