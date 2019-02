Israël: un ex-ministre condamné à 11 ans de prison pour espionnage pour l'Iran (procureur)

Jérusalem, 26 fév 2019 (AFP) - Un ancien ministre israélien a été condamné mardi à Jérusalem à onze ans de prison après avoir plaidé coupable d'espionnage au profit de l'Iran, bête noire de l'Etat hébreu, a indiqué la procureure Geoula Cohen à l'issue d'une audience à huis clos.

Gonen Segev, ministre de l'Energie et des Infrastructures entre 1995 et 1996, était accusé d'avoir fourni à l'Iran entre 2012 et juin 2018, alors qu'il vivait au Nigeria, des informations sur la localisation de sites sensibles israéliens ainsi que les noms de responsables.

Gonen Segev, présent à l'audience, a été condamné après avoir plaidé coupable en vertu d'un accord préalablement conclu entre la défense et l'accusation.

Les chefs d'accusation d'"espionnage aggravé" et de "transfert d'informations à l'ennemi" ont été retenus contre l'ancien ministre, et celui de "trahison", qui figurait dans l'acte d'accusation initial, abandonné, selon la procureure.

L'Iran est le grand ennemi d'Israël qui se considère comme la cible désignée des programmes nucléaire et balistique de la République islamique. L'Iran assure que son programme nucléaire est purement civil.