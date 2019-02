Les Juifs d'Allemagne dénoncent les voeux du président à l'Iran

Berlin, 25 fév 2019 (AFP) - Le président du Conseil central des juifs d'Allemagne a critiqué lundi le président allemand Frank-Walter Steinmeier pour avoir envoyé des félicitations à Téhéran à l'occasion du 40e anniversaire de la Révolution islamique.

"Il est incompréhensible que la sensibilité nécessaire au sujet de l'Iran ait apparemment fait défaut" au chef de l'Etat, a estimé Josef Schuster dans le quotidien Bild.

Dans son télégramme envoyé le 11 février, un jour férié en Iran marquant la Révolution de 1979, M. Steinmeier avait adressé ses "chaleureuses félicitations" au président iranien Hassan Rohani, "également au nom de mes compatriotes".

Il avait promis dans son texte, qui n'a pas été rendu public officiellement mais est parvenu la semaine dernière à Bild, que l'Allemagne ferait tout pour préserver l'accord nucléaire avec l'Occident, après le retrait en mai des Etats-Unis de cet accord.

Selon M. Schuster, le président allemand aurait "au moins dû trouver des mots clairs pour critiquer le régime" et devra la prochainement "faire comprendre à l'Iran l'attitude critique des Allemands, au nom desquels il s'exprime".

Lors d'une discussion téléphonique, M. Steinmeier a défendu auprès de M. Schuster son télégramme, tout en émettant des critiques à l'encontre du pouvoir iranien.

"Les droits de l'homme sont bafoués en Iran et l'Iran joue également un rôle déstabilisateur dans la région. Le danger que représente un Iran doté de l'arme nucléaire est d'autant plus grand", a déclaré à l'agence Dpa le bureau du président.

Celui-ci a cependant défendu l'envoi de cette lettre, faisant partie de "coutumes diplomatiques qui rendent possibles des contacts plus profonds et plus critiques".

Le représentant de l'ONG Human Rights Watch en Allemagne, Wenzel Michalski, avait également qualifié ce télégramme de "choquant".

Depuis plusieurs jours, la presse allemande critique aussi le manque de discernement du président allemand.

Die Welt estime que M. Steinmeier n'aurait pas dû parler "au nom de tous les Allemands".

Le gouvernement allemand a pour sa part plaidé le "malentendu".

"A notre connaissance, le président fédéral n'a pas envoyé ses félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la révolution iranienne. Il a félicité l'Iran à l'occasion de sa fête nationale" qui marque cette même révolution, avait expliqué vendredi au cours d'une conférence de presse régulière le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Rainer Breul.

"Avec son télégramme de félicitations (...) la diplomatie de routine semble avoir remplacé la pensée critique", a quant à lui commenté M. Schuster.