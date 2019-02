Le système international de contrôle des armements "s'effondre", alerte le chef de l'ONU

Genève, 25 fév 2019 (AFP) - Les éléments clés du système international de contrôle des armements "s'effondrent", a alerté lundi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, appelant à préserver le traité nucléaire INF et éviter une nouvelle course aux armes nucléaires.

"Je vais être direct. Les principaux éléments de l'architecture internationale de contrôle des armements s'effondrent", a déclaré M. Guterres devant la Conférence du désarmement à l'ONU à Genève.

"Nous avons besoin d'une nouvelle vision du contrôle des armements dans le contexte complexe actuel en matière de sécurité internationale", a souligné le secrétaire général des Nations unies.

M. Guterres a déploré que les Etats recherchent désormais "la sécurité" non pas à travers la "diplomatie", mais "en développant et en accumulant de nouvelles armes". "La situation est particulièrement dangereuse en ce qui concerne les armes nucléaires", a-t-il précisé.

Cet appel intervient après le retrait de Washington d'un traité de la Guerre froide, le traité INF, interdisant les missiles sol-sol d'une portée de 500 à 5.500 km, les Etats-Unis accusant la Russie d'avoir enfreint les dispositions de ce traité phare de la Guerre froide, signé en 1987.

En retour, Moscou a fait de même, dénonçant des "accusations imaginaires" de la part des Etats-Unis pour motiver leur sortie du traité. Sauf coup de théâtre, le traité deviendra caduc en août.

"La disparition du traité INF (...) rendrait le monde moins sûr et plus instable. Cette insécurité et cette instabilité seront vivement ressenties ici en Europe", a affirmé M. Guterres.

"Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de revenir à la concurrence nucléaire effrénée des jours les plus sombres de la Guerre froide", a-t-il alerté, appelant "les parties au traité INF à utiliser le temps qu'il leur reste pour engager un dialogue sincère sur les différents points qui ont été soulevés".

"Il est très important que ce traité soit préservé", a-t-il insisté, demandant également à Moscou et Washington de prolonger le traité New Start de réduction des arsenaux nucléaires, qui arrive à échéance en 2021.